La Curva Nord dell’Inter si ‘scioglie’ | ecco i motivi

Omicidio Boiocchi, arrestati 6 ultrà della Curva Nord dell’Inter tra cui Andrea Beretta, pm: “Reato aggravato da modalità mafiosa” - Sono stati arrestati 6 ultrà della Curva Nord dell’Inter dopo l’omicidio dello storico capo della tifoseria nerazzurra, Vittorio Boiocchi. Contestato il reato aggravato da modalità mafiose Arrestati 6 ultrà nerazzurri dopo l’omicidio dell’ex capo ultrà della Curva Nord Vittorio Boiocchi. Tra 🔗ilgiornaleditalia.it

Curva Nord lontana da Torino, ma vicini alla squadra! L’importanza dei tifosi dell’Inter - A due giorni dalla partita contro la Juventus, è arrivata la nota ufficiale della Curva Nord dell’Inter che hanno deciso di non prendere parte alla trasferta di Torino. Ma caricheranno la squadra direttamente ad Appiano Gentile! Il tifo organizzato ha sempre avuto un ruolo determinante nel trasmettere energia e motivazione ai giocatori, soprattutto in sfide di grande pressione come quella contro la Juventus. 🔗inter-news.it

Tradimenti, omicidi e criminalità: la faida che ha sconvolto la Curva Nord dell’Inter - Non è più solo una questione di tifo, né di rivalità da stadio: i retroscena legati all'ambiente ultras nerazzurro nella Curva Nord 🔗pianetamilan.it

Curve Inter e Milan, a che punto è l'inchiesta penale: giugno mese decisivo; Inter, la curva Nord si spacca: i gruppi si dividono; Inter, la Curva Nord si divide dopo il terremoto giudiziario: stop alla sigla unica tra i gruppi; Curva Nord, dopo essersi presi la scena contro il Barcellona, gli ultras si fanno sentire anche sui social: “Niente più striscione unico”. Ecco il comunicato e le novità sul nuovo corso della tifoseria interista. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter, la curva Nord si spacca: i gruppi si dividono - La Curva Nord dell'Inter si divide. "Dopo un periodo di profonde riflessioni interne e grandi cambiamenti, i gruppi della Nord comunicano la decisione di tornare a essere completamente indipendenti, s ... 🔗msn.com

La Curva Nord dell'Inter non esiste più: i gruppi tornano divisi dopo le inchieste della procura di Milano - Il comunicato degli ultra: "I gruppi tornano ad essere completamente indipendenti". Il collettivo era nato nel 2018 dopo la morte di Berardinelli ... 🔗affaritaliani.it

Calcio: basta nome unico, gruppi Curva Inter si separano - La Curva Nord dell'Inter si separa: niente più nome unico, la tifoseria nerazzurra si organizzerà in gruppi indipendenti tra loro. (ANSA) ... 🔗msn.com