La crociera ai Caraibi finisce in una maxi rissa | Volati calci e pugni video

video della maxi rissa tra croceristi avvenuta alla dogana di Galveston, in Texas negli Stati Uniti. Mentre i passeggeri erano in coda nell'area bagagli la situazione è precipitata, sono Volati spintoni, calci e pugni. Finite nella lista nera della Carnival Cruise.

