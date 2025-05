La coscienza del capitale

Ilgiornale.it - La coscienza del capitale Le aziende hanno un limite etico? In un contesto in cui il destino del pianeta e dell’umanità sono strettamente collegati, molte imprese stanno adottando una cultura “verde” come risposta alle sfide etiche e ambientali. Questa è la grande scommessa di un capitalismo in evoluzione che deve fare i conti con la sensibilità pubblica e con un mercato sempre più attento ai valori etici dei prodotti. È per questo che serve una mappa di dove si sta andando, segnando costi e vantaggi.Di questo e di tanto altro si parlerà all'evento de il Giornale "La Terra non è gratis" che si terrà a Milano presso Palazzo Mezzanotte l'8 maggio dalle 9:45. Ospite d'eccezione, lo chef stellato Davide Oldani. (Clicca qui per iscriverti) 🔗 Ilgiornale.it

