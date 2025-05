La cosa più romantica che vedrai oggi ?

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni-Trump, cosa cambia per l’Italia: compreremo più gas dagli Stati Uniti - La premier Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump a Washington nella giornata di ieri, in un vertice che ha consolidato la sintonia personale e politica tra i due leader. Trump ha elogiato Meloni definendola “una persona fantastica” e sostenendo che l’Italia potrà essere il miglior alleato degli Stati Uniti finché Meloni resterà al governo?. Dal canto suo, la premier ha ringraziato Trump per aver accettato l’invito a visitare ufficialmente Roma e incontrare in quell’occasione anche i vertici dell’Unione Europea?. 🔗quifinanza.it

E' un Arezzo più leggero. Cosa ha portato Bucchi, cosa può succedere nel finale di stagione - LEGGEREZZA DELL'ESSERE - C'era una volta la farfalla sotto il bicchiere. La squadra in quarta marcia. Quella dolente sensazione di roba incompiuta. Oggi non è più così. A Pescara poteva anche finire 0-0 ma il ragionamento sarebbe stato lo stesso: l'Arezzo gioca in un altro modo, ha uno spirito... 🔗arezzonotizie.it

Perché sempre più persone soffrono di allergia ai pollini: cosa c’è nell’aria che respiriamo - Nel ultimi anni l'allergia primaverile sta diventando un problema sempre più diffuso e si prevede che nei prossimi anni le persone allergiche ai pollini saranno sempre di più. Quali sono le cause di questo fenomeno? L'allungarsi delle stagioni dei pollini in realtà è solo dei possibili fattori scatenanti.Continua a leggere 🔗fanpage.it