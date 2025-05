La Corte d' Appello di Londra conferma | Niente scorta per il principe Harry

Niente scorta per il principe ribelle Harry. Lo ha confermato la Corte d'Appello di Londra, rigettando il ricorso contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno britannico di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito, in seguito alla rinuncia al ruolo attivo di membro senior di casa Windsor. Gli avvocati avevano evocato una possibile discriminazione del secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana rispetto ad altri reali. L'esito negativo rischia di allontanarlo ancor di più dal resto della Royal Family dopo lo strappo del 2020. 🔗 Quotidiano.net - La Corte d'Appello di Londra conferma: Niente scorta per il principe Harry per ilribelle. Lo hato lad'di, rigettando il ricorso contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno britannico di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito, in seguito alla rinuncia al ruolo attivo di membro senior di casa Windsor. Gli avvocati avevano evocato una possibile discriminazione del secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana rispetto ad altri reali. L'esito negativo rischia di allontanarlo ancor di più dal resto della Royal Family dopo lo strappo del 2020. 🔗 Quotidiano.net

Harry e la scorta negata, oggi il ricorso alla Corte d'Appello di Londra - (Adnkronos) – Si discute oggi davanti ad una Corte d'Appello di Londra il ricorso del principe Harry contro la decisione dell'Home Office di privarlo della scorta della polizia durante le sue visite nel Regno Unito. Il caso, che verrà esaminato su due giorni, contrappone il duca del Sussex, residente negli Stati Uniti, al ministero dell'Interno

Harry e la scorta negata, oggi il ricorso alla Corte d'Appello di Londra - (Adnkronos) – Si discute oggi davanti ad una Corte d'Appello di Londra il ricorso del principe Harry contro la decisione dell'Home Office di privarlo della scorta della polizia durante le sue visite nel Regno Unito. Il caso, che verrà esaminato su due giorni, contrappone il duca del Sussex, residente negli Stati Uniti, al ministero dell'Interno

