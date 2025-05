La Corsa rosa senza Pogacar Favoriti Roglic e Carapaz

Corsa hanno ufficializzato i loro corridori. Partecipanti e assenze Al via ben 228 ciclisti, tra i quali mancheranno tre dei più forti corridori in attività, Jonas Vingegaard, Remo Evenepoel e soprattutto Tadej Pogacar, trionfatore nel 2024. Saranno comunque tante le stelle attese in un'edizione che vedrà partecipare ben cinque ex vincitori del Giro, Nairo Quintana (2014), Richard Carapaz (2019), Egan Bernal (2021), Jai Hindley (2022) e Primoz Roglic (2023).

Van der Poel:" Corsa dura, ho sofferto tanto. Senza l'errore di Pogacar saremmo arrivati insieme" - L'odierna edizione della Parigi-Roubaix s'inserisce nel novero delle corse in grado di riscaldare a lungo il cuore dell'appassionato. Permane un pizzico di rammarico se si pensa che nel momento decisivo della corsa un errore con conseguente caduta ne ha condizionato in maniera determinante l'andamento privando i tifosi dell'atteso spettacolo. Mathieu Van Der Poel della Alpecin – Deceuninck vince, per il terzo anno consecutivo, l'Inferno del Nord, conquista la seconda Classica Monumento sulle tre fin qui disputate, l'ottava della sua clamorosa carriera, e si conferma straordinario ...

"Pogacar senza rivali. Ma sbaglia a correre anche la Roubaix..." - Intervista a Gianni Bugno. Oggi il Fiandre: "Nel '94 sorpresi tutti Tadej rischia di compromettere il Tour"

Just the woman I am: la corsa rosa torna a invadere il centro di Torino tra sport, visite gratuite, prevenzione e musica - Just the woman I am è l'evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere.

