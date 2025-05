La corsa più bella del mondo scalda i motori

motori. 🔗 Laverita.info - La «corsa più bella del mondo» scalda i motori La 1000 Miglia torna dal 17 al 21 giugno 2025 con un’edizione che promette di unire ancora una volta fascino, tradizione e passione per i. 🔗 Laverita.info

1000 Miglia 2025, la corsa più bella del mondo approda a Sorrento - La 1000 Miglia 2025, un’esperienza unica tra eleganza, lusso e passione automobilistica, approda a Sorrento. La 1000 Miglia 2025, l’iconica competizione automobilistica che da oltre novant’anni affascina il mondo, è pronta a regalare nuove emozioni attraversando i luoghi più suggestivi d’Italia. Dal 10 al 13 aprile 2025, le leggendarie auto d’epoca attraverseranno anche la splendida […] 🔗2anews.it

1000 Miglia 2025: tutto pronto per la “Corsa più bella del mondo”. In gara anche Joe Bastianich e CarloCracco - Brescia, 4 aprile 2025– L'attesa è finita: la lista delle vetture che parteciperanno alla 1000 Miglia 2025 è stata stilata dall'apposita Commissione Selezionatrice che, di anno in anno, ha l'onere di comporre il parco auto del ''museo viaggiante unico al mondo'', come lo definì Enzo Ferrari. Il percorso Ad attendere i piloti della prossima edizione della Corsa più bella del mondo, in programma da martedì 17 a sabato 21 Giugno, un percorso di circa 1900 chilometri spartiti in 5 giornate di gara, lungo un tracciato ''a otto'' ispirato a quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di ... 🔗ilgiorno.it

