La Consulta delle biciclette scrive al sindaco e all' Amat | Ripristinare bike e car sharing

Ripristinare il servizio sharing per biciclette e auto", a chiederlo è quanto richiesto dalla Consulta delle biciclette che ha inviato una nota al sindaco Roberto Lagalla, all'assessore alla mobilità Maurizio Carta ed al presidente dell'Amat. Secondo la Consulta "il provvedimento di. 🔗 Palermotoday.it - La Consulta delle biciclette scrive al sindaco e all'Amat: "Ripristinare bike e car sharing" il serviziopere auto", a chiederlo è quanto richiesto dallache ha inviato una nota alRoberto Lagalla, all'assessore alla mobilità Maurizio Carta ed al presidente dell'. Secondo la"il provvedimento di. 🔗 Palermotoday.it

Palermo, la Consulta delle biciclette scrive al sindaco: da ripristinare il servizio di bike e car sharing

