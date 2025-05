La Commissione Europea loda l' Oasi Laguna del Re | è esempio virtuoso di gestione integrata degli ecosistemi

Oasi Laguna del Re è stata riconosciuta dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea come esempio virtuoso di gestione integrata degli ecosistemi, venendo selezionata tra le buone pratiche a livello continentale. Il riconoscimento arriva a coronamento di un percorso iniziato con. 🔗 Foggiatoday.it

Matteo Salvini consegna tessera Lega a Vannacci, il generale: “Avanti insieme contro Von der Leyen, Commissione europea e RearmEu” - VIDEO - Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

La Commissione Europea ribadisce: "La Crimea è Ucraina" - "Siamo al fianco dell'Ucraina" con l'impegno a sostenerne "la sovranità, indipendenza e integrità territoriale. Per quanto riguarda la Crimea, la nostra posizione è davvero chiara: la Crimea è Ucraina". Lo ha detto Guillaume Mercier, portavoce della Commissione europea. E i media ucraini scrivono che il vertice di Londra è stato ridimensionato proprio in seguito al rifiuto di Volodymyr Zelensky di riconoscere l'annessione russa della penisola di Crimea. 🔗quotidiano.net

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilità degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalità di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm. "Dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico, gli Stati membri mantengono la responsabilità di attuare soluzioni per le libertà di mercato attraverso le loro leggi nazionali - aggiunge - e, ovviamente, ciò che è molto importante per noi è che queste restrizioni alle libertà individuali siano consentite solo se proporzionate e basate ... 🔗quotidiano.net

Commissione europea: nuova flessibilità sulle emissioni CO2 per auto e furgoni - Dopo il rinvio di martedì, la Commissione europea ha aperto la procedura scritta per adottare l'emendamento al regolamento sulle emissioni CO2 di auto e furgoni, che punta a concedere più ... 🔗msn.com

La Commissione europea semplifica le norme sugli aiuti di Stato per la transizione energetica - La Commissione europea prevede di semplificare le norme sugli aiuti di Stato entro luglio 2025 per accelerare la transizione verso le energie pulite, promuovere la decarbonizzazione dell'industria ... 🔗msn.com