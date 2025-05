La commissione Covid fa tremare Giuseppe Conte | Il governo sapeva delle mascherine farlocche

Covid da parte del governo Conte e della struttura commissariale allora guidata da Domenico Arcuri. Mercoledì scorso in commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid sono stati offerti nuovi spunti a proposito dell’importazione di mascherine, che, stando all’accusa, sarebbero state farlocche e strapagate.mascherine inidonee: il governo Conte sapevaDavanti ai parlamentari commissari è stato audito l’avvocato Alessandro Canali, già titolare di incarichi dirigenziali presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in prima linea durante le fasi di stoccaggio di dispositivi medici in epoca Covid. La sua testimonianza, secondo la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid, “ha rivelato una circostanza che getta una pesante, ulteriore accusa sull’operato del governo Conte durante la prima fase della pandemia”. 🔗 Secoloditalia.it - La commissione Covid fa tremare Giuseppe Conte: “Il governo sapeva delle mascherine farlocche” Continuano a emergere scandali sulla gestione della prima fase della pandemia dida parte dele della struttura commissariale allora guidata da Domenico Arcuri. Mercoledì scorso inparlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia disono stati offerti nuovi spunti a proposito dell’importazione di, che, stando all’accusa, sarebbero statee strapagate.inidonee: ilDavanti ai parlamentari commissari è stato audito l’avvocato Alessandro Canali, già titolare di incarichi dirigenziali presso l’Agenziadogane e dei monopoli, in prima linea durante le fasi di stoccaggio di dispositivi medici in epoca. La sua testimonianza, secondo la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in, “ha rivelato una circostanza che getta una pesante, ulteriore accusa sull’operato deldurante la prima fase della pandemia”. 🔗 Secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

“Condizioni precarie”: Bayern Inter, Lautaro fa tremare i tifosi - Bayern Inter è in corso, e ha visto i nerazzurri portarsi avanti in Baviera con una rete del suo capitano, Lautaro Martinez. L’argentino, però, desta qualche preoccupazione tra i tifosi. Vantaggio Inter dopo 38 minuti di gioco a Monaco contro il Bayern. La squadra di Simone Inzaghi partiva alla pari dei tedeschi, anche in virtù dei tanti infortuni chiave dei ragazzi di Kompany. Eppure anche tra i milanesi i problemi fisici non mancano, come ad esempio quelli di Dumfries e Dimarco. 🔗tvplay.it

Covid, 5 anni fa Italia chiusa per il lockdown. Gli scienziati: "Era l'unica soluzione” - Era il 9 marzo 2020 quando l'allora presidente del consiglio, Giuseppe Conte, si presentò in diretta televisiva per annunciare il primo lockdown dell'Italia intera. Il repentino aumento dei contagi da Covid costrinse il governo a correre ai ripari, ordinando la chiusura totale del Paese, l'inasprimento di quella che era stata la breve sperimentazione della zona rossa in Lombardia. Da allora sono passati cinque anni, quasi 27 milioni di casi totali e 198 mila morti. 🔗tg24.sky.it

Commissione Covid, le accuse di FdI a Conte e Speranza: “Notizie inquietanti sulla gestione della pandemia” - La commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sta facendo emergere nuovi dettagli sulle falle del sistema. Secondo il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, durante la pandemia sarebbero state distribuite miliardi di mascherine non conformi, potenzialmente dannose per la salute e prive di reale efficacia nella protezione dal virus.Leggi anche: “Vi dico la verità sul Covid”. 🔗thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

La commissione Covid fa tremare Giuseppe Conte: Il governo sapeva delle mascherine farlocche; Scandalo mascherine Covid, l’inchiesta di Salvo Sottile fa tremare Conte e Speranza (video); Commissione Covid, Conte: “Sarà un boomerang per chi l’ha voluta come un plotone di…; La frontiera irlandese chiude ai vaccini anti-COVID, l'UE fa 'mea culpa' e tranquillizza sul blocco. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Commissione inchiesta Covid. I dubbi degli infermieri: “Acuirebbe frattura sociale”. Il monito della Fnomceo: “Mai più impreparati” - Questo quanto emerso dalla seconda giornata di audizioni sulla commissione parlamentare d'inchiesta Covid in commissione ... ben più indietro di tre anni fa e spingersi almeno fino al 2004 ... 🔗quotidianosanita.it

Prossima pandemia, l’annuncio dell’Oms che fa tremare il mondo (1 / 2) - Abbiamo ancora presente tutti noi quanto successo a cavallo tra il 2000 e il 2022 quando tutto il mondo è stato colpito dalla pandemia di Covid-19. E sicuramente nessuno vorrebbe tornare a vivere ... 🔗donna.fidelityhouse.eu

Covid, Oms e pressioni dalla Cina: ecco tutto ciò che non torna - Perché l’Organizzazione mondiale della Sanità si è rifiutata di essere audita dalla commissione Covid? Per le pressioni ... dal Giornale qualche settimana fa, al professor Christian Drosten ... 🔗ilgiornale.it