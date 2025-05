La collettiva di Parma Alimentare torna a Tuttofood

Parma Food Valley, progetti legati alla sostenibilità grazie alla collaborazione con la Fondazione Francesca Rava e una collettiva con alcune importanti aziende del territorio ducale. Parma Alimentare rinnova la presenza a Tuttofood 2025, con uno stand. 🔗 Parmatoday.it - La collettiva di Parma Alimentare torna a Tuttofood Una masterclass con le eccellenze dallaFood Valley, progetti legati alla sostenibilità grazie alla collaborazione con la Fondazione Francesca Rava e unacon alcune importanti aziende del territorio ducale.rinnova la presenza a2025, con uno stand. 🔗 Parmatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Barella Inter, il motore della squadra di Inzaghi torna a guidare il centrocampo col Bayern Monaco: la sua assenza col Parma si è avvertita! - di RedazioneBarella Inter, il motore della squadra di Inzaghi torna a guidare il centrocampo col Bayern Monaco: la sua assenza col Parma si è avvertita! Il punto Dopo un turno di stop forzato, Nicolò Barella è pronto a far girare il centrocampo dell’Inter ai suoi ritmi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la sua assenza per squalifica contro il Parma si è sentita in mezzo al campo: il centrocampista sardo tornerà regolarmente tra i titolari domani contro il Bayern Monaco in Champions League, e lo farà con ancora più carica addosso. 🔗internews24.com

Parma-Torino LE ULTIME | Torna Vogliacco, Man in panchina - "Non accetto che una squadra sia più motivata di noi a prescindere dall’obiettivo. La motivazione è fondamentale, si parte da lì, fa parte di un processo mentale. Nessuno di noi può essere più motivato". Lo dice Cristian Chivu in conferenza stampa. L'allenatore del Parma, assieme a questo... 🔗parmatoday.it

Stramaccioni torna su Parma Inter: «Il 2-2 lo prendi al 69?, poi non costruisci nulla…» - di RedazioneStramaccioni torna su Parma Inter: «Il 2-2 lo prendi al 69?, poi non costruisci nulla…» Le parole dell’ex tecnico sulla sfida Negli studi Dazn, Andrea Stramaccioni, è tornato a parlare cosi del pareggio tra Parma e Inter: LE PAROLE- «Quando parliamo di profondità della rosa, si valuta la possibilità di sostituire 2-3 elementi in determinate posizioni. A Parma nel secondo tempo c’era un’altra squadra in campo, per ragioni fisiche erano fuori Bastoni, Dimarco, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Lautaro: sono tanti giocatori in meno rispetto all’undici titolare. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

La collettiva di Parma Alimentare torna a Tuttofood; Le domeniche di maggio ai Musei del Cibo: tra Parmigiana Jones e contadini, nell'ambito di Fattorie Aperte; Francia primo mercato per l’agroalimentare ducale: la collettiva di Parma Alimentare al SIAL di Parigi; La collettiva di Parma Alimentare conquista Parigi - Le foto. 🔗Se ne parla anche su altri siti