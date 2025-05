La città di Penne ha il suo binocolo panoramico per ammirare le bellezze del territorio

città di Penne ha un binocolo panoramico per permettere a cittadini, visitatori e turisti di ammirare le bellezze dell'area vestina e le città della costa. Lo strumento è stato installato nella terrazza di Piazza De Torres.“Un piccolo intervento, ma di grande valore per la nostra. 🔗 Ilpescara.it - La città di Penne ha il suo binocolo panoramico, per ammirare le bellezze del territorio Anche ladiha unper permettere a cittadini, visitatori e turisti diledell'area vestina e ledella costa. Lo strumento è stato installato nella terrazza di Piazza De Torres.“Un piccolo intervento, ma di grande valore per la nostra. 🔗 Ilpescara.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: Paolo Fusero ne ha parlato ad Atessa - L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: la Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise, ha organizzato ad Atessa, un incontro dedicato a un tema di grande attualità. Nel solco della propria missione, che unisce il radicamento nei valori della cooperazione e della... 🔗chietitoday.it

La prof e la liberazione del "Lupo": "Traini ha fatto il suo percorso, ma la città è rimasta a sette anni fa" - "Il carcere non rieduca nessuno, anzi. Il caso di Luca Traini rappresenta il funzionamento del sistema penitenziario, come dovrebbe essere l’esecuzione della pena. L’affidamento in prova ai servizi sociali è la misura alternativa alla detenzione più rieducativa in assoluto. Bisogna ricordare che attualmente Traini è un detenuto in esecuzione di pena, la sta scontando fuori dal carcere". A parlare è la professoressa Unimc di diritto processuale penale e diritto penitenziario Lina Caraceni, che riflette anche sulle reazioni nella comunità, tra chi considera Traini un eroe e chi si scandalizza ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Elezioni, Lamberti ha il suo movimento civico: "Rendiamo insieme questa città degna della sua storia" - All’invito rivolto alla cittadinanza qualche settimana fa dal dottor Eduardo Lamberti Castronuovo in corsa come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Palazzo San Giorgio, hanno risposto presente in moltissimi. Un teatro gremito... 🔗reggiotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giancarlo Gentilini: «Una scuola a suo nome per ricordare quanto ha fatto per i giovani»; Ventiduesima edizione “Gragnano Città della Pasta”; A Penne l'omaggio al nono reggimento degli Alpini; Corrado Augias è il vincitore del premio Città di Penne. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online