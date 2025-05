La Celentano insiste e lancia un secondo guanto di latino a Francesco ma per Emanuel Lo è sempre NO VIDEO

secondo guanto di latino per Francesco di Amici 24L'articolo La Celentano insiste e lancia un secondo guanto di latino a Francesco ma per Emanuel Lo è sempre NO (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it - La Celentano insiste e lancia un secondo guanto di latino a Francesco ma per Emanuel Lo è sempre NO (VIDEO) diperdi Amici 24L'articolo Laundima perLo èNO () proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it

Su altri siti se ne discute

Lazio, Rocca alla fine cede al mini-rimpasto di deleghe per sedare le liti. E ora lancia già la candidatura per il secondo mandato - Dopo mesi di scontri e pretese, che avevano portato a uno stallo totale della Pisana, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha deciso di mettere nero su bianco un mini-rimpasto, nonostante le continue smentite, che ridisegna gli equilibri della sua amministrazione e viene incontro alle richieste di Forza Italia. Il risultato? La Lega, che già da tempo si trovava in difficoltà all’interno della giunta, è costretta a cedere terreno. 🔗ilfattoquotidiano.it

Amici 24, anticipazioni secondo serale del 29 marzo: lite tra Lettieri e Celentano, un solo eliminato - Nella seconda puntata del serale di Amici 24 ci sono nuove sfide e nuovi confronti tra gli allevi. Per il momento, ci sarà un solo eliminato: tutte le anticipazioni E' iniziato con il botto il serale di Amici 24. Dopo l'eliminazione di Asia e di Vybes nel corso della precedente puntata, sabato 29 marzo si preparano nuove sfide e nuovi litigi. Grazie alle anticipazioni di SuperguidaTv trapelano in rete i primi spoiler sulla puntata in arrivo su Canale 5 e in prima serata. 🔗movieplayer.it

Amici 24, Alessandra Celentano lancia il suo primo guanto di sfida del Serale: la reazione inaspettata di Deborah Lettieri - In vista della prima puntata del Serale di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova Francesca, la ballerina del team capitanato da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Celentano insiste e lancia un secondo guanto di latino a Francesco ma per Emanuel Lo è sempre NO (VIDEO). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ad "Amici" Celentano lancia un nuovo guanto di sfida per Francesca - Alessandra Celentano è subito partita all'attacco ... La maestra è quini tornata alla carica con un secondo guanto di sfida, ricordando alla collega e alla ballerina che le assegnazioni sono ... 🔗msn.com