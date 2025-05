La capolista perde il suo bomber UFFICIALE | Nove mesi di stop

UFFICIALE è una mazzata per i tifosi: “Nove mesi di stop”.La capolista perde l’attaccante, UFFICIALE: “9 mesi di stop” (LaPresse) – Calciomercato.itTempi di recupero lunghissimi, praticamente tutta una stagione. Non questa, o meglio oltre ciò che rimane di questa anche la prossima. Un ko terribile quello subito da João Pedro Neves Filipe, meglio conosciuto come Jota.L’attaccante portoghese si è infortunato la settimana scorsa, precisamente il 26 aprile nella gara contro il Dundee vinta dal suo Celtic per 5-0 e valevole per i playoff del massimo campionato scozzese, la Scottish Premiership. 🔗 Calciomercato.it - La capolista perde il suo bomber, UFFICIALE: “Nove mesi di stop” L’annuncio del tecnico sul gravissimo infortunio che ha colpito uno dei suoi giocatori migliori: “Tornerà ancora più forte”Gravissimo infortunio per l’attaccante. Si è fatto male durante l’ultima partita, disputata sabato scorso. L’annuncioè una mazzata per i tifosi: “di”.Lal’attaccante,: “9di” (LaPresse) – Calciomercato.itTempi di recupero lunghissimi, praticamente tutta una stagione. Non questa, o meglio oltre ciò che rimane di questa anche la prossima. Un ko terribile quello subito da João Pedro Neves Filipe, meglio conosciuto come Jota.L’attaccante portoghese si è infortunato la settimana scorsa, precisamente il 26 aprile nella gara contro il Dundee vinta dal suo Celtic per 5-0 e valevole per i playoff del massimo campionato scozzese, la Scottish Premiership. 🔗 Calciomercato.it

