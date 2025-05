La caduta di un impero alla Fondazione Banco Napoli Carlo Sama con il libro sul caso Montedison

Fondazione Banco Napoli (Via dei Tribunali, 213), è in programma la presentazione del libro di Carlo Sama "La caduta di un impero" sulla fine della Montedison. Sama, marito della figlia minore di Serafino Ferruzzi, e già braccio destro di Raul Gardini, racconta l'ascesa nella produzione e nel commercio mondiale delle materie prime agricole, la tragica morte del fondatore in un incidente aereo, l'espansione durante la gestione di Raul Gardini, l'acquisto della Montedison, il fallimento dell'operazione Enimont, la tempesta di Mani pulite, il suicidio di Gardini, la dispersione del gruppo. La vicenda del colosso agroindustriale creato dal nulla da Serafino Ferruzzi è un elemento fondamentale della storia economica d'Italia (e non solo), ed è al centro del libro di Carlo Sama 'La caduta di un impero', edito da Rizzoli, che venerdì 9 maggio alle 15,30 si presenta a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213), sede della Fondazione Banco di Napoli, con la collaborazione della associazione "IoCiSto".

