La Borsa di Tokyo chiude la settimana in rialzo grazie a yen debole e AI

Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno più, in scia al consolidamento degli indici azionari Usa, trainata dalla progressiva svalutazione dello yen, che dà slancio ai titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell'export, e l'ottimismo sul comparto dell'intelligenza artificiale.In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,45%, a quota 36.617,22, con un aumento di 164 punti. Sul mercato dei cambi le aspettative di un posticipo a data da definirsi per un aumento dei tassi in Giappone affonda da la divisa nipponica, che tratta a 145,50 sul dollaro, e sull'euro a 164,30. 🔗 Quotidiano.net - La Borsa di Tokyo chiude la settimana in rialzo grazie a yen debole e AI Ladiinizia l'ultima seduta dellacol segno più, in scia al consolidamento degli indici azionari Usa, trainata dalla progressiva svalutazione dello yen, che dà slancio ai titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell'export, e l'ottimismo sul comparto dell'intelligenza artificiale.In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,45%, a quota 36.617,22, con un aumento di 164 punti. Sul mercato dei cambi le aspettative di un posticipo a data da definirsi per un aumento dei tassi in Giappone affonda da la divisa nipponica, che tratta a 145,50 sul dollaro, e sull'euro a 164,30. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Borsa di Tokyo chiude la settimana in ribasso: Nikkei scende dell'1,33% - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, seguendo il crollo del mercato azionario Usa in reazione all'introduzione dei dazi sul commercio dell'amministrazione Trump e i timori di ritorsioni a livello globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno una flessione dell'1,33% a quota 34.274,95, con una perdita di 460 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna ad assumere lo status di bene rifugio e si assesta ai massimi in sei mesi sul dollaro, a 146,30, complicando ulteriormente il quadro sulla sostenibilità dell'export per il Made in Japan, mentre ... 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo chiude la settimana in positivo trainata dal settore tecnologico - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno positivo, trainata dall'ottimismo sul comparto della tecnologia, grazie alla ripresa di fiducia negli Stati Uniti, sul listino del Nasdaq, e i risultati di Alphabet migliori delle aspettative. In apertura il Nikkei segna un amento dello 0,91%, a quota 35.357,36, e un guadagno di 318 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene sui massimi in 7 mesi sul dollaro, a 142,90, ed è poco variato sull'euro a 162,40. 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo chiude la settimana in rialzo grazie alla tecnologia e ai risultati di Alphabet - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno positivo, trainata dall'ottimismo sul comparto della tecnologia, grazie alla ripresa di fiducia negli Stati Uniti, sul listino del Nasdaq, e i risultati di Alphabet migliori delle aspettative. In apertura il Nikkei segna un amento dello 0,91%, a quota 35.357,36, e un guadagno di 318 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene sui massimi in 7 mesi sul dollaro, a 142,90, ed è poco variato sull'euro a 162,40. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Borsa di Tokyo chiude la settimana in rialzo grazie a yen debole e AI; Borsa Tokyo: Nikkei chiude in rialzo dello 0,37%, occhi restano puntati sui dazi; Borse oggi, le news sui dazi. Trump: “A Cina il 104%”. Dal Canada 25% su auto Usa. Wall Street giù; Borsa di Tokyo chiude la settimana in rialzo grazie alla tecnologia e ai risultati di Alphabet. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Borsa di Tokyo chiude la settimana in rialzo grazie alla tecnologia e ai risultati di Alphabet - La Borsa di Tokyo chiude la settimana in positivo, trainata dal settore tecnologico e dai risultati di Alphabet. 🔗msn.com

Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,45%) - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno più, in scia al consolidamento degli indici azionari Usa, trainata dalla progressiva svalutazione dello yen, che dà slancio ai titoli ... 🔗ansa.it

Le borse asiatiche procedono con cautela sull’onda dell’incertezza dei dazi - La settimana inizia con le borse dell’Asia Pacifico poco mosse, consolidano le posizioni i bond e le valute, arretra per il secondo giorno consecutivo l’oro. Dazi: lo schema della trattativa ... 🔗informazione.it