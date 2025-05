La biografa di Papa Francesco Tiziana Lupi a Salotto blu | La nonna in Argentina gli diceva che il sudario non ha tasche Bergoglio non lo ha mai dimenticato

Tiziana Lupi, giornalista e scrittrice romana (è stata sceneggiatrice, tra l'altro, di diverse puntate della fiction di Rai1 "Don Matteo"), ha avuto ripetute occasioni di frequentazione con il Pontefice recentemente scomparso, avendone scritto per "Mondadori" la prima biografia illustrata e. 🔗 Forlitoday.it - La biografa di Papa Francesco Tiziana Lupi a Salotto blu: "La nonna in Argentina gli diceva che il sudario non ha tasche. Bergoglio non lo ha mai dimenticato" , giornalista e scrittrice romana (è stata sceneggiatrice, tra l'altro, di diverse puntate della fiction di Rai1 "Don Matteo"), ha avuto ripetute occasioni di frequentazione con il Pontefice recentemente scomparso, avendone scritto per "Mondadori" la prima biografia illustrata e. 🔗 Forlitoday.it

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco. 🔗tvzap.it

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco. Tiziana Lupi: “Mi infastidisce questo coro unanime di lodi. Ridicole certe presenze al funerale” - Papa Francesco. Tiziana Lupi: "Mi infastidisce questo coro unanime di lodi. Ridicole certe presenze al funerale" % ... 🔗secolo-trentino.com

