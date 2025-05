La biciclettata del primo maggio a San Pietro tra sport natura storia e condivisione

Pietro VERNOTICO – Grande successo per la prima edizione della “biciclettata del primo maggio” svoltasi ieri a San Pietro Vernotico, dopo anni, almeno venti, di stop. A prendere le redini di “Legambiente”, l’ente promotore e organizzatore di un tempo, oggi è l’Asd Dialetto Sampietrano che ha. 🔗 Brindisireport.it - La biciclettata del primo maggio a San Pietro tra sport, natura, storia e condivisione SANVERNOTICO – Grande successo per la prima edizione della “del” svoltasi ieri a SanVernotico, dopo anni, almeno venti, di stop. A prendere le redini di “Legambiente”, l’ente promotore e organizzatore di un tempo, oggi è l’Asd Dialetto Sampietrano che ha. 🔗 Brindisireport.it

A San Pietro torna la "Biciclettata" del primo maggio: iscrizioni aperte - SAN PIETRO VERNOTICO – Dopo oltre 20 anni a San Pietro Vernotico torna l’appuntamento con la “Biciclettata” del primo maggio dedicata agli amanti della due ruote e delle passeggiate nella natura. Un tempo era organizzata da Legambiente oggi a riportare in scena un evento che per molti ha... 🔗brindisireport.it

San Salvo Marina ospita "Artigian Gusto": dal primo al 4 maggio una festa di sapori e tradizioni - San Salvo Marina si prepara ad accogliere “Artigian Gusto”, l’evento che animerà piazza Cristoforo Colombo dal primo al 4 maggio con una festa dedicata ai sapori, alle tradizioni e al divertimento per tutte le età. Per quattro giorni, cittadini e turisti potranno immergersi in un’atmosfera... 🔗chietitoday.it

