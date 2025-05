La battaglia per la verità sulla morte di Wissem Abdel Latif

Due mesi in detenzione, sedativi, cinque giorni legato al letto e infine la morte: il processo sul caso del ventiseienne tunisino è l'emblema delle condizioni riservate alle persone trattenute nei Cpr. La testimonianza dei suoi genitori.

Verità e giustizia per la morte di Bruno Beatrice: anche le istituzioni sostengono la battaglia - FIRENZE – Una giornata drammatica ma anche di speranza nel ricordo di un grande calciatore troppo presto strappato alla vita. Sono passati ormai quasi quarant’anni dalla morte di Bruno Beatrice, centrocampista della Fiorentina a metà degli anni Settanta. Fu stroncato nel 1987 a 39 anni da una leucemia. La famiglia è ancora impegnata nella ricerca di verità e giustizia per far luce su quella morte prematura, sulle circostanze e le cause che la determinarono. 🔗corrieretoscano.it

Verità sulla tragica morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa: era inevitabile? - La morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa ha suscitato grande sorpresa e tristezza tra i fan e i media. I dettagli iniziali riguardanti la loro scomparsa erano avvolti nel mistero, evocando scenari simili a quelli di alcuni dei film più celebri interpretati dall'attore. Verità sulla tragica morte di Gene Hackman La verità, però, è emersa lentamente, con la scoperta che Arakawa era morta a causa della sindrome polmonare da hantavirus (HPS), un'infezione rara trasmessa da roditori, e che Hackman era probabilmente deceduto giorni dopo. 🔗mistermovie.it

La morte di Franceschini. Si dissociò delle Br nell’83. L’elogio di Gasparri:: "Contribuì alla verità" - Una macchia nera indelebile per Reggio Emilia e la sua Storia: essere stata la culla del terrorismo assassino di ispirazione comunista delle Brigate Rosse. Nel nucleo storico dei suoi fondatori erano numerosi i reggiani; sulle nostre colline, presso l’albergo ’Da Gianni’ di Costaferrata di Pecorile, fu deciso il passaggio alla lotta armata. E fu il gruppo de "L’appartamento" (un paio di stanze prese in affitto in centro dove si vagheggiavano utopie rivoluzionarie) depurato da chi, dopo molte riflessioni, decise di restare nell’agone della legalità e non aderì alle Br, a pianificare e porre ... 🔗ilrestodelcarlino.it

