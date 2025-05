La Battaglia di Marciano di Tetsuji Endo in mostra permanente nella Torre di Marciano

nella Sala Leonardo da Vinci della Torre di Marciano, in Borgo dei Medici 1 a Marciano della Chiana (AR), verrà svelata l’opera “Battaglia di Marciano della Chiana” di Tetsuji Endo.La cerimonia si svolgerà dopo la conferenza dedicata alle armi da fuoco, inserita nel programma della rievocazione storica della Battaglia di Scannagallo che si svilupperà dal 2 al 4 maggio. Interverranno per l’occasione il sindaco Maria De Palma e l’assessore alla cultura Gionata Salvietti.Già un’altra opera di Tetsuji Endo, dedicata al celebre scontro tra fiorentini e senesi del 2 agosto 1554, episodio chiave per la nascita negli anni a seguire del Granducato di Toscana, risultò vincitrice del concorso “Tableau vivant” del 2024 indetto dal Comune di Marciano e dall’associazione Scannagallo aps, ispirato alla “Battaglia di Marciano” dipinta da Giorgio Vasari del XVI secolo per Palazzo Vecchio a Firenze. 🔗 Lanazione.it - La “Battaglia di Marciano” di Tetsuji Endo in mostra permanente nella Torre di Marciano Arezzo, 2 maggio 2025 – Sabato 3 maggio 2025, alle ore 17,Sala Leonardo da Vinci delladi, in Borgo dei Medici 1 adella Chiana (AR), verrà svelata l’opera “didella Chiana” di.La cerimonia si svolgerà dopo la conferenza dedicata alle armi da fuoco, inserita nel programma della rievocazione storica delladi Scannagallo che si svilupperà dal 2 al 4 maggio. Interverranno per l’occasione il sindaco Maria De Palma e l’assessore alla cultura Gionata Salvietti.Già un’altra opera di, dedicata al celebre scontro tra fiorentini e senesi del 2 agosto 1554, episodio chiave per la nascita negli anni a seguire del Granducato di Toscana, risultò vincitrice del concorso “Tableau vivant” del 2024 indetto dal Comune die dall’associazione Scannagallo aps, ispirato alla “di” dipinta da Giorgio Vasari del XVI secolo per Palazzo Vecchio a Firenze. 🔗 Lanazione.it

