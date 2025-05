Kumbulla | A Barcellona mi sento rinato E Roma resta nel cuore

cuore e nella mente c'è sempre la Roma. Marash Kumbulla, difensore albanese in prestito secco dal club giallorosso, si è raccontato in un'intervista esclusiva, tra emozioni, rinascita e futuro. Parla con serenità, ma anche con lucidità. E nel suo racconto c'è il peso di un infortunio superato, ma anche la voglia di dimostrare tutto il suo valore."A Barcellona mi sento come a casa"All'inizio ero un po' titubante. Cambiare città, cambiare Paese. Ma è bastata una settimana. Mi sono ambientato benissimo: qui sembra di essere in Italia, la cultura è molto simile. La lingua è l'unica vera differenza, ma anche quella si impara. E poi giocare ti aiuta tantissimo: quando scendi in campo ti relazioni davvero con i compagni, senti di far parte di qualcosa.

