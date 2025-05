Kiranet incontra gli studenti del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Vanvitelli

Proseguono, senza sosta, gli incontri promossi dal centro di ricerca Kiranet con i docenti e gli studenti delle scuole e delle università campane. Le iniziative rientrano nel ricco programma di celebrazione dei venti anni di attività dell'azienda che ha sede ad Aversa.

Lunedì 28 aprile il direttore generale di Kiranet, l'ingegnere Raffaele Chianese, ha tenuto un seminario al Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" su uno dei progetti strategici del centro di ricerca: OncoSmart. Nell'aula G-DMF del Dipartimento hanno partecipato all'incontro gli studenti di tre corsi: "Basi di dati e sistemi informativi", tenuto dal professore Stefano Marrone; "Elaborazione di segnali ed applicazioni biomediche", tenuto dalla professoressa Laura Verde; "Machine Learning e Artificial Intelligence", tenuto dalla professoressa Fiammetta Marulli.

