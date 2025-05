Kings World Cup Clubs ufficiale la sede della finale | c’è l’annuncio!

l’annuncio ufficiale della Kings World Cup Clubs sulla sede della finale che si disputerà il 14 giugno del 2025. Tutti i dettagli La Kings World Cup Clubs, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la sede della finale che si disputerà il 14 giugno del 2025. COMUNICATO – «Dopo il Camp Nou di Barcellona, l’Allianz Stadium . 🔗 Calcionews24.com - Kings World Cup Clubs, ufficiale la sede della finale: c’è l’annuncio! Cupsullache si disputerà il 14 giugno del 2025. Tutti i dettagli LaCup, attraverso un comunicato, ha annunciato lache si disputerà il 14 giugno del 2025. COMUNICATO – «Dopo il Camp Nou di Barcellona, l’Allianz Stadium . 🔗 Calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Equitazione: Charlotte Fry concede il bis nella Dressage World Cup di ‘s-Hertogenbosch - Dopo la vittoria nel Grand Prix dell’ultima tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025, svoltasi a ‘s-Hertogenbosch la britannica Charlotte Fry concede il bis sul campo di gara olandese. Con lo score di 89.705 % infatti, l’amazzone classe 1996 – in sella a Glamourdale – si è aggiudicata anche il contest di Freestyle precedendo ancora una volta, e nello stesso ordine, di ieri sia la connazionale Becky Moody (Jagerbomb – 87. 🔗oasport.it

Triathlon, World Cup: Steinhauser sesta e Zane decima in Nuova Zelanda - La Coppa del Mondo 2025 di triathlon ha ufficialmente preso il via nella notte italiana, con la prima tappa ospitata dalla Nuova Zelanda. La prova – in scena ad Ahuriri Beach a Napier – ha visto due azzurre in gara: Verena Steinhauser delle Fiamme Oro e l’atleta Jesolo TRIATHLON Ilaria Zane. Steinhauser ha ottenuto la sesta posizione con 57’13”, mentre Zane ha chiuso la top-10 con 57’46”. La gara prevedeva una distanza sprint di 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e cinque di corsa. 🔗sportface.it

Ginnastica artistica, World Cup Cottbus 2025: Vannucchi in finale al corpo libero, promosso De Rosa nel cavallo con maniglie - Due azzurri guadagnano la finale nella prima giornata della tappa di Cottbus dell’Individual Apparatus World Cup di ginnastica artistica. La scena se l’è presa Nicolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team) che si qualifica con il primo punteggio all’ultimo atto a corpo libero, in programma sabato 22 febbraio (13:45-17:00). L’azzurro ha ottenuto lo score di 13.833 (5,4 e 8,433) e ha preceduto il kazako Milad Karimi (13. 🔗sportface.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La finale della Kings World Cup Clubs si giocherà alla Paris La Défense Arena!; La prossima Kings League World Cup Clubs 2025 si terrà in Francia; Piqué: “ Lottomatica.sport Italy, un grande successo! Lavoriamo al secondo split”; Lamine Yamal in Kings League: presentata la Capital CF. 🔗Ne parlano su altre fonti

Kings League Italia, playoff e play-in: calendario e come funzionano - Archiviata la regular season, in Kings League Italy è tempo di concentrarsi sui play-in e sui playoff, da cui passa la chance per le squadre di raggiungere la finale, in programma all'Inalpi Arena di ... 🔗sport.sky.it

Chelsea will be without £49m ‘world-class player’ for Club World Cup - Enzo Maresca will not have Estevao Willian available for the Club World Cup this summer (Picture: Getty) Chelsea will be without ‘world-class player’ Estevao Willian for the new-look Club ... 🔗metro.co.uk

Kings take yet another shot at the mighty Oilers in clubs' 4th straight Stanley Cup playoff meeting - The Kings have faced the Oilers in the first round of the Stanley Cup playoffs in each of the previous three seasons. Edmonton won every series, needing seven games in 2022, six games in 2023 and ... 🔗washingtonpost.com