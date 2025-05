Kings League Italia | il 9 maggio scattano i Play-In a Milano

ItaliaNEWS La Fonzies Arena ospita l'inizio della fase finale del primo splitVenerdì 9 maggio 2025, la Fonzies Arena di Milano sarà il palcoscenico dei Play-In della Kings League Lottomatica.sport Italy, dando ufficialmente il via alla fase finale del primo split del campionato. L'evento fa parte della Global Playoff Week, che si svolgerà dall'8 al 14 maggio, coinvolgendo simultaneamente le leghe di Spagna, Italia, Brasile, Francia e Americhe.Le sfide dei Play-In: quattro squadre in corsa per i quartiLe squadre classificate dal 7° al 10° posto nella regular season si sfideranno nei Play-In per conquistare un posto nei quarti di finale. I match in programma il 9 maggio, dalle ore 20 alle 22, sono:AlpaK (7°) vs Underdogs (10°)Circus (8°) vs Black Lotus (9°)I vincitori di queste due partite si affronteranno successivamente per determinare chi accederà ai quarti di finale, dove sfideranno le squadre meglio classificate .

