KIMI ANTONELLI! Lampo abbagliante del giovane italiano | pole nella Sprint di Miami battute le McLaren!

KIMI ANTONELLI compie la prima vera grande impresa della sua carriera in Formula Uno e conquista la pole position per la Sprint del Gran Premio di Miami 2025, sesto atto della stagione. Il rookie italiano della Mercedes si è inventato un giro da fenomeno con gomme morbide nuove quando più contava, togliendosi la soddisfazione di precedere le McLaren e dimostrando un talento cristallino anche nel time-attack a soli 18 anni.Il bolognese classe 2006 si presenterà dunque al via della Sprint di domani in Florida davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri e all'altra macchina papaya di Lando Norris, mentre a seguire troviamo la Red Bull di un solido Max Verstappen e l'altra Mercedes di George Russell, solo quinto a tre decimi dal nuovo compagno di squadra. Ferrari deve accontentarsi del ruolo di quarta forza in campo, con Charles Leclerc 6° e Lewis Hamilton 7°.

Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro ma non può guidarla: il regalo è una beffa - Dopo il brillante inizio in Formula 1 la Mercedes ha deciso di regalare una preziosa supercar al suo pilota 18enne Andrea Kimi Antonelli: un regalo che però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Andrea Kimi Antonelli si sta facendo strada - Il Gran Premio di Suzuka ha restituito una gara con pochi sussulti, cristallizzata nelle posizioni che le qualifiche avevano decretato ventiquattro ore prima, e le uniche emozioni le ha regalate la pole position con cui Verstappen ha spinto la sua guida oltre ogni limite. Sulla carta, nel deserto del Bahrein lo scenario si prospetta completamente diverso. Il circuito di Sakhir, con la sua particolare conformazione di lenti tornanti e lunghi rettilinei, lontana dai repentini cambi di direzione giapponesi, non dovrebbe offrire particolare resistenza ai sorpassi e senza dubbio tornera? a porre ... 🔗ultimouomo.com

F1, l’Italia sogna di rivivere emozioni dimenticate con Andrea Kimi Antonelli - Dopo tre stagioni consecutive (dal 2022 al 2024) senza piloti azzurri in griglia, l’Italia sta per cominciare una nuova era in Formula Uno grazie ad Andrea Kimi Antonelli. Il diciottenne bolognese è stato scelto infatti da Toto Wolff per sostituire Lewis Hamilton (passato alla Ferrari) in Mercedes al fianco di George Russell per il Mondiale 2025. Antonelli ha bruciato le tappe nelle categorie propedeutiche dopo un ottimo percorso nei kart, vincendo tutto quello che poteva vincere nel biennio 2022-2023 tra Formula 4 e Formula Regional per poi sbarcare direttamente in Formula 2 nel 2024 senza ... 🔗oasport.it

