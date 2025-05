Kimi Antonelli in pole nella Sprint a Miami | prima volta storica per l’italiano delude la Ferrari

© Notizieaudaci.it - Kimi Antonelli in pole nella Sprint a Miami: prima volta storica per l’italiano, delude la Ferrari prima pole in Formula 1, Ferrari in ombraKimi Antonelli firma la sua prima, storica pole position in Formula 1 nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, conquistando il miglior tempo nelle qualifiche del 2 maggio 2025. Il giovane talento italiano della Mercedes, appena diciottenne, ha fermato il cronometro su 1’26’’482, lasciandosi alle spalle tutti i big della stagione. È un risultato che sa di svolta, non solo per la carriera del bolognese, ma per l’intero panorama motoristico italiano.Kimi Antonelli: ‘Mi è venuto tutto naturale’Alle sue spalle scatterà Oscar Piastri su McLaren, attuale leader del Mondiale con 99 punti, seguito dal compagno di scuderia Lando Norris. Solo quarto Max Verstappen, fresco di paternità, su Red Bull. In terza fila troviamo George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari), mentre in settima posizione partirà l’altra Rossa, quella di Lewis Hamilton, ancora lontano dalla forma migliore. 🔗 Il baby talento italiano fa la storia:in Formula 1,in ombrafirma la suaposition in Formula 1Race del Gran Premio di, conquistando il miglior tempo nelle qualifiche del 2 maggio 2025. Il giovane talento italiano della Mercedes, appena diciottenne, ha fermato il cronometro su 1’26’’482, lasciandosi alle spalle tutti i big della stagione. È un risultato che sa di s, non solo per la carriera del bolognese, ma per l’intero panorama motoristico italiano.: ‘Mi è venuto tutto naturale’Alle sue spalle scatterà Oscar Piastri su McLaren, attuale leader del Mondiale con 99 punti, seguito dal compagno di scuderia Lando Norris. Solo quarto Max Verstappen, fresco di paternità, su Red Bull. In terza fila troviamo George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (), mentre in settima posizione partirà l’altra Rossa, quella di Lewis Hamilton, ancora lontano dalla forma migliore. 🔗 Notizieaudaci.it

