Kimi Antonelli da favola al GP Miami è sua la pole | Ferrari anonime Leclerc 6 davanti ad Hamilton

Kimi Antonelli è stato semplicemente fenomenale nelle qualifiche sprint, prendendosi una meritatissima pole al GP Miami, davanti alle McLaren. Ferrari non pervenute, sempre lontane dai migliori e che hanno chiuso al 6° (Leclerc) e 7° (Hamilton) posto. 🔗 è stato semplicemente fenomenale nelle qualifiche sprint, prendendosi una meritatissimaal GPalle McLaren.non pervenute, sempre lontane dai migliori e che hanno chiuso al 6° () e 7° () posto. 🔗 Fanpage.it

Kimi Antonelli a scuola dopo il GP Cina, lo stupore dei compagni: “C’è un pilota di F1 in classe” - Kimi Antonelli tra un Gran Premio di Formula 1 e l'altro continua ad andare a scuola come se nulla fosse. Un video di una compagna racconta la sua routine studentesca.Continua a leggere 🔗fanpage.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: magico Kimi Antonelli, pole da sogno! Ferrari quarta forza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 La Mercedes è apparsa sin da subito molto veloce qui a Miami. Nelle prove libere il team tedesco non ha provato il giro veloce, concentrandosi esclusivamente sul passo gara. La scelta effettuata sembra aver comunque dato i suoi frutti: con questo mezzo, almeno il podio per Antonelli può rappresentare un obiettivo concreto per la gara di domenica. 23. 🔗oasport.it

F1, promossi e bocciati GP Giappone 2025: Verstappen imperatore, Kimi Antonelli impressiona, Ferrari dove sei? - I PROMOSSI MAX VERSTAPPEN (Red Bull): dalla Q3 di sabato è sensazionale. Centra una pole position stellare, quindi in gara va a centrare un successo di pesantezza indicibile. Tiene dietro le McLaren con un ritmo da martello. La sua RB21 non è certo ai livelli della MCL39 ma lui aggiunge quel qualcosa in più che solo i più grandi hanno. Anzi, l’olandese brilla ancor di più quando è nelle difficoltà o quando non ha a disposizione la vetture migliore. 🔗oasport.it

