Kim Juventus dalla Germania insistono | il Bayern Monaco si sta già muovendo per il suo sostituto! Ultimissime

Juventus, dalla Germania insistono: il Bayern Monaco si sta già muovendo per il suo sostituto! Tutti gli aggiornamenti sull'obiettivo bianconeroIl calciomercato Juventus andrà a caccia di un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. Gli occhi dei dirigenti bianconeri si sono posati in casa Bayern Monaco: piace l'ex Napoli Kim.Secondo quanto riportato da Sky Sport De il club bavarese si starebbe già adoperando per coprire la cessione sempre più probabile di Kim: nella lista del Bayern sta scalando posizioni infatti Tah.

