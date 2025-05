Kim Juve | qual è l’ostacolo per il difensore del Bayern Monaco Arriverà a Torino se… Ultimi aggiornamenti sul suo futuro

Juve: c’è un ostacolo per arrivare al difensore del Bayern Monaco. Arriverà a Torino se. Novità sul suo futuroSecondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, non c’è solo il calciomercato Juve sulle tracce di Kim Min-jae, difensore che potrebbe lasciare il Bayern Monaco nel corso della prossima sessione di mercato.Su di lui anche club dell’Arabia Saudita e della Premier League: per riportare in Serie A il sudcoreano, dunque, i bianconeri dovranno battere un’agguerrita (e ricca) concorrenza. .com 🔗 Juventusnews24.com - Kim Juve: qual è l’ostacolo per il difensore del Bayern Monaco. Arriverà a Torino se… Ultimi aggiornamenti sul suo futuro Kim: c’è un ostacolo per arrivare aldelse. Novità sul suoSecondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, non c’è solo il calciomercatosulle tracce di Kim Min-jae,che potrebbe lasciare ilnel corso della prossima sessione di mercato.Su di lui anche club dell’Arabia Saudita e della Premier League: per riportare in Serie A il sudcoreano, dunque, i bianconeri dovranno battere un’agguerrita (e ricca) concorrenza. .com 🔗 Juventusnews24.com

Osimhen Juve: spunta una rivale in più nella corsa all’attaccante! Qual è il nuovo ostacolo per i bianconeri, tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve: c’è una rivale in più nella corsa all’attaccante nigeriano! Qual è il nuovo ostacolo per la Vecchia Signora, tutti i dettagli Secondo quanto riferito da Sportmediaset, c’è una rivale in più per il calciomercato Juve nella corsa a Victor Osimhen, grande obiettivo dei bianconeri per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Oltre a diversi club di Premier League, infatti, a volere il nigeriano sarebbe lo stesso Galatasaray, nel quale è attualmente in prestito dal Napoli. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è! - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della Juve. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatore bianconero si assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube. TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea ... 🔗juventusnews24.com

Delio Rossi torna su Juve Atalanta 0-4: «Ecco qual è stato il problema principale di quella sconfitta» - di Redazione JuventusNews24Delio Rossi, nell’intervista esclusiva a Juventusnews24, è tornato a parlare così della sconfitta per 4-0 con l’Atalanta Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Delio Rossi è tornato a parlare così della sconfitta per 4-0 dei bianconeri contro l’Atalanta nell’ultimo turno di Serie A. Le sue dichiarazioni. Qual è stato a suo modo di vedere il principale problema nella sconfitta di domenica contro l’Atalanta?«Secondo me semplicemente la Juventus ha incrociato una squadra che stava meglio. 🔗juventusnews24.com

Kim opportunità di mercato per la Juventus? Le ultime - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del possibile interesse della Juventus per Kim difensore del Bayern Monaco. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "Dalla Germania ... 🔗tuttojuve.com

La Juve pensa alla difesa: Hancko primo obiettivo, Kim sarebbe solo un'idea - Il calciomercato estivo della Juventus si muoverà in difesa, Giuntoli studia i profili per migliorare il reparto ... 🔗it.blastingnews.com

Kim penserebbe all'addio al Bayern Monaco, la Juventus fiuta l'affare - Il Bayern Monaco non sarebbe disposto a svendere il giocatore, valutato almeno 45 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe un ostacolo importante per le casse juventine. In più, la concorrenza per ... 🔗it.blastingnews.com