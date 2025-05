Kiev e Washington trovano un’intesa su risorse strategiche | niente debiti profitti per la ricostruzione L’Ue | Collaborazione con Kiev non cambia

un'intesa definita "storica" dal capo dell'Ufficio presidenziale di Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, che ha parlato di un risultato strategico in grado di spostare i termini della relazione tra Kiev e Washington da una logica di assistenza a una partnership paritaria.L'accordo, reso noto nella tarda serata di mercoledì, è stato accolto come un successo diplomatico da parte dell'esecutivo ucraino, che ha visto respinte le richieste più invasive avanzate nelle prime bozze del testo, definite da Zelensky stesso come "un tentativo di vendere il Paese".

