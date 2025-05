Khloe Kardashian vittima di body shaming | super criticato il suo fisico asciutto

super tonica. Ma non tutti i follower approvano, anzi 🔗 Vanityfair.it - Khloe Kardashian vittima di body shaming: super criticato il suo fisico asciutto La star del reality show, che ha da poco lanciato una linea di popcorn proteici, ha postato su Instagram delle foto in bikini che mostrano una nuova silhouette magra etonica. Ma non tutti i follower approvano, anzi 🔗 Vanityfair.it

Su questo argomento da altre fonti

Attrice di White Lotus vittima di body shaming in uno sketch comico: “Sono stati meschini” - La star di The White Lotus, Aimee Lou Wood, non ha trovato divertente la parodia del Saturday Night Live dello show di successo HBO, che includeva una presa in giro al suo personaggio, Chelsea, interpretata da una Sarah Sherman che indossava una dentatura posticcia molto pronunciata. “Ho trovato la cosa del SNL cattiva e poco divertente“, ha scritto Wood in una serie di storie Instagram sullo sketch, trasmesso durante l’episodio del talk show nella serata di ieri. 🔗screenworld.it

Khloé Kardashian VS Kylie Jenner: sfida tra sorelle, a spruzzi di profumo - In fondo, ce lo siamo sempre chiesti: c’è davvero tutta questa unione e sorellanza tra le Kadashian oppure, spenti i riflettori, sono rivali l’una dell’altra? Probabilmente un po’ di sana competizione tra sorelle c’è. Se non altro sul fronte lavorativo. Se Kim Kardashian e Kylie Jenner (bellissima e innamoratissima agli Oscar 2025 a fianco di Timothée Chalamet), sono da sempre i membri del clan più chiacchierati, dal canto loro, le altre sorelle sembrano fare di tutto per attirare ... 🔗amica.it

Khloé Kardashian, l’incredibile perdita di peso: la sua dieta (senza Ozempic) - In un momento in cui la perdita di peso di molte star, soprattutto americane, è evidente e messa sotto la lente d’ingrandimento per via di un farmaco miracoloso e pericoloso di cui si sta abusando, Ozempic, le foto pubblicate da Khloé Kardashian, la sorellina più piccola d’età – ma più alta d’altezza- del famoso clan di influencer che dimostrano una perdita di peso notevole ( 20 kg) non è passata certo inosservata e ha subito suscitato commenti e rumor di vario tipo. 🔗dilei.it

Ne parlano su altre fonti

Khloe Kardashian vittima di body shaming: super criticato il suo fisico asciutto; Khloe Kardashian: il post in bikini e il body shaming; Razzismo, body shaming e ageismo nella moda: le celebrities che ne sono state vittime; Kris Jenner in lacrime davanti ai figli: Ho fatto una tac, hanno trovato un piccolo tumore. 🔗Ne parlano su altre fonti

Khloe Kardashian vittima di body shaming: super criticato il suo fisico asciutto - La star del reality show, che ha da poco lanciato una linea di popcorn proteici, ha postato su Instagram delle foto in bikini che mostrano una nuova silhouette magra e super tonica. Ma non tutti i fol ... 🔗vanityfair.it

Get Ready for Some Major Transformations — 'Revenge Body with Khloé Kardashian' Is Back! - For Khloé Kardashian, getting her “revenge body” was all about losing weight, but she’s ready to help people get the lifestyle they want on the third season of Revenge Body with Khloé ... 🔗people.com

Khloé Kardashian Is Still Missing Her Pre-Pregnancy Body: 'I'll See You Very Soon!' - Khloé Kardashian posted about missing her pre-pregnancy body again, vowing that she'll see it again "very soon" Julie Mazziotta is the Senior Sports Editor at PEOPLE, covering everything from the ... 🔗people.com