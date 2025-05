Keir Starmer commenta la sconfitta del Labour contro Reform Uk di Farage

Keir Starmer ha definito come "deludente" la sconfitta inflitta al suo Labour dal partito trumpiano Reform Uk guidato da Nigel Farage nella elezione suppletiva per un seggio di deputato nel collegio di Runcorn and Helsby, nella contea inglese del Cheshire. Starmer ha dichiarato alla tv di destra GB News che il colpo dimostra come il governo debba "accelerare" nel realizzare il cambiamento mentre la compagine di Farage sta conquistando decine di seggi di consiglieri locali nelle amministrative in Inghilterra. 🔗 Quotidiano.net - Keir Starmer commenta la sconfitta del Labour contro Reform Uk di Farage Il premier britannicoha definito come "deludente" lainflitta al suodal partito trumpianoUk guidato da Nigelnella elezione suppletiva per un seggio di deputato nel collegio di Runcorn and Helsby, nella contea inglese del Cheshire.ha dichiarato alla tv di destra GB News che il colpo dimostra come il governo debba "accelerare" nel realizzare il cambiamento mentre la compagine dista conquistando decine di seggi di consiglieri locali nelle amministrative in Inghilterra. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Keir Starmer annuncia accordo da 1,6 miliardi di sterline per missili all'Ucraina - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato un nuovo accordo per consentire all'Ucraina di utilizzare 1,6 miliardi di sterline (circa 2 miliardi di euro) in finanziamenti per acquistare 5.000 missili per la difesa aerea. Il primo ministro sta rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa dopo il vertice di Londra sull'Ucraina e sulla sicurezza europea. I missili "saranno vitali per proteggere le infrastrutture critiche e rafforzare l'Ucraina", ha aggiunto Starmer. 🔗quotidiano.net

Keir Starmer: pronte truppe britanniche in Ucraina per sicurezza UK ed Europa - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di essere pronto a inviare truppe in Ucraina, qualora fosse necessario per garantire la sicurezza del Regno Unito e dell'Europa. Londra sta svolgendo un ruolo di primo piano nel supportare Kiev nella guerra contro la Russia, il che "significa anche essere pronti e disposti a contribuire alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina inviando le nostre truppe sul campo se necessario", ha scritto Starmer sul Daily Telegraph. 🔗quotidiano.net

Germania: Schlein commenta la sconfitta del governo e la crescita di Afd e Linke - "In Germania vedremo quale maggioranza si comporrà, sicuramente ci sono dati interessanti: quello dell'affluenza" che significa "una richiesta di cambiamento" ma c'è anche "una sconfitta per il governo uscente con un risultato alto dei nazionalisti dell'Afd e un raddoppio della sinistra con Linke. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein durante una diretta sui social. "Ha pesato molto sicuramente - ha aggiunto - la condizione materiale delle persone, il caro energia e la difficoltà di questa recessione economica che va avanti da un po'" e che "pesa sulla percezione rispetto al proprio ... 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Keir Starmer commenta la sconfitta del Labour contro Reform Uk di Farage; Starmer, deluso da sconfitta Labour per mano di Farage; Vittoria Labour, tracollo Tory: inizia l’era Starmer; Keir Starmer diventa primo ministro del Regno Unito, annunciata la sua squadra di governo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Starmer, deluso da sconfitta Labour per mano di Farage - Il premier britannico Keir Starmer ha definito come "deludente" la sconfitta inflitta al suo Labour dal partito trumpiano Reform Uk guidato da Nigel Farage nella elezione suppletiva per un seggio di d ... 🔗ansa.it

Nigel Farage batte un colpo su Keir Starmer: Reform Uk strappa per 6 voti un seggio ai laburisti - Elezioni suppletive nel nord-ovest dell'Inghilterra, battuta d'arresto per il primo ministro laburista in un territorio storicamente favorevole al suo ... 🔗huffingtonpost.it

test per Starmer, sondaggi: Farage è in testa - È una sfida dai temi trumpiani, a partire dal contrasto all’immigrazione, quella di oggi in Gran Bretagna con le elezioni amministrative in una parte dell’Inghilterra e una suppletiva per un seggio di ... 🔗ilfattoquotidiano.it