Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme!

nuovo film che avrà come protagonista la coppia composta da Keanu Reeves e Sandra Bullock. Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme, dopo il successo di Speed, in occasione di un thriller romantico ancora senza un titolo ufficiale. Il progetto è in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios, ma attualmente non sono stati svelati i dettagli relativi alla trama. I dettagli del progetto La sceneggiatura del progetto sarà firmata da Noah Oppenheim e nel team della produzione ci sarà anche Mark Gordon, che aveva già collaborato con Keanu Reeves e Sandra Bullock in occasione di Speed, arrivato nei cinema nel 1994. Il produttore e lo sceneggiatore hanno proposto l'idea alla base del . 🔗 Movieplayer.it - Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme! Amazon MGM Studios ha annunciato lo sviluppo di unfilm che avrà come protagonista la coppia composta dadi, dopo il successo di Speed, in occasione di un thriller romantico ancora senza un titolo ufficiale. Il progetto è in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios, ma attualmente non sono stati svelati i dettagli relativi alla trama. I dettagli del progetto La sceneggiatura del progetto sarà firmata da Noah Oppenheim e nel team della produzione ci sarà anche Mark Gordon, che aveva già collaborato conin occasione di Speed, arrivato nei cinema nel 1994. Il produttore e lo sceneggiatore hanno proposto l'idea alla base del . 🔗 Movieplayer.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Keanu Reeves e Sandra Bullock protagonisti di un thriller romantico per Amazon - Keanu Reeves e Sandra Bullock protagonisti di un thriller romantico per Amazon Gli attori Keanu Reeves e Sandra Bullock si riuniranno a trent’anni da Speed per recitare in un film thriller romantico ancora senza titolo in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios. Noah Oppenheim sta scrivendo la sceneggiatura, i cui dettagli sulla trama non sono stati resi noti. Il film, come anticipato, riunisce Reeves, Bullock e anche il produttore Mark Gordon dopo il loro lavoro insieme nel film di successo del 1994. 🔗cinefilos.it

Innamorarsi vivendo in epoche diverse. Succede a Keanu Reeves e Sandra Bullock in "La casa sul lago del tempo": perché vederlo stasera in tv - Se siete in vena di romanticismo allo stato puro, stasera in tv c’è il film che fa per voi. A patto di non aspettarsi altro che una struggente storia d’amore, La casa sul lago del tempo è la conclusione perfetta della giornata. Dove vedere “La casa sul lago del tempo”, in tv e in streaming Anche perché i protagonisti sono Keanu Reeves e Sandra Bullock. 🔗amica.it

Keanu Reeves mette in dubbio la realizzazione di John Wick 5 - Keanu Reeves mette in dubbio la realizzazione di John Wick 5 Dopo aver debuttato nei panni dell’elegante assassino in John Wick del 2014, Keanu Reeves sarebbe tornato per tre sequel, concludendo la storia del personaggio in un quarto film nel 2023. Sebbene Wick sia apparentemente morto alla fine di John Wick 4, il film è stato un enorme successo e Lionsgate ha prontamente annunciato che John Wick 5 era in fase di sviluppo. 🔗cinefilos.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme!; La cotta reciproca e mai confessata fra Sandra Bullock e Keanu Reeves che ci avrebbe fatto sognare; Keanu Reeves e Sandra Bullock insieme, 30 anni dopo; Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme dopo 30 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme! - Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme, dopo il successo di Speed, in occasione di un thriller romantico ancora senza un titolo ufficiale. Il progetto è in fase di sviluppo per Ama ... 🔗msn.com

Keanu Reeves e Sandra Bullock tornano insieme in un nuovo thriller romantico prodotto da Amazon MGM Studios - Keanu Reeves e Sandra Bullock tornano a recitare insieme in un thriller romantico prodotto da Amazon MGM Studios, con sceneggiatura di Noah Oppenheim e produzione di Mark Gordon. Dettagli sulla trama ... 🔗ecodelcinema.com

Keanu Reeves e Sandra Bullock protagonisti di un thriller romantico per Amazon - Gli attori Keanu Reeves e Sandra Bullock si riuniranno a trent'anni da Speed per recitare in un film thriller romantico ancora senza titolo. 🔗cinefilos.it