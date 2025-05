Keanu Reeves e Sandra Bullock protagonisti di un thriller romantico per Amazon

Keanu Reeves e Sandra Bullock protagonisti di un thriller romantico per AmazonGli attori Keanu Reeves e Sandra Bullock si riuniranno a trent’anni da Speed per recitare in un film thriller romantico ancora senza titolo in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios. Noah Oppenheim sta scrivendo la sceneggiatura, i cui dettagli sulla trama non sono stati resi noti. Il film, come anticipato, riunisce Reeves, Bullock e anche il produttore Mark Gordon dopo il loro lavoro insieme nel film di successo del 1994.Gordon e Oppenheim hanno portato l’idea del film a Reeves e Bullock, che – stando a quanto riportato da Deadline – hanno poi sviluppato il film con loro. La Bullock produrrà tramite la Fortis Films, così come la star Reeves, oltre a Gordon e Bibby Dunn tramite la Mark Gordon Company, e Noah Oppenheim e Sarah Bremner tramite la Prologue Entertainment. 🔗 di unperGli attorisi riuniranno a trent’anni da Speed per recitare in un filmancora senza titolo in fase di sviluppo presso gliMGM Studios. Noah Oppenheim sta scrivendo la sceneggiatura, i cui dettagli sulla trama non sono stati resi noti. Il film, come anticipato, riuniscee anche il produttore Mark Gordon dopo il loro lavoro insieme nel film di successo del 1994.Gordon e Oppenheim hanno portato l’idea del film a, che – stando a quanto riportato da Deadline – hanno poi sviluppato il film con loro. Laprodurrà tramite la Fortis Films, così come la star, oltre a Gordon e Bibby Dunn tramite la Mark Gordon Company, e Noah Oppenheim e Sarah Bremner tramite la Prologue Entertainment. 🔗 Cinefilos.it

Su questo argomento da altre fonti

Innamorarsi vivendo in epoche diverse. Succede a Keanu Reeves e Sandra Bullock in "La casa sul lago del tempo": perché vederlo stasera in tv - Se siete in vena di romanticismo allo stato puro, stasera in tv c’è il film che fa per voi. A patto di non aspettarsi altro che una struggente storia d’amore, La casa sul lago del tempo è la conclusione perfetta della giornata. Dove vedere “La casa sul lago del tempo”, in tv e in streaming Anche perché i protagonisti sono Keanu Reeves e Sandra Bullock. 🔗amica.it

Keanu Reeves mette in dubbio la realizzazione di John Wick 5 - Keanu Reeves mette in dubbio la realizzazione di John Wick 5 Dopo aver debuttato nei panni dell’elegante assassino in John Wick del 2014, Keanu Reeves sarebbe tornato per tre sequel, concludendo la storia del personaggio in un quarto film nel 2023. Sebbene Wick sia apparentemente morto alla fine di John Wick 4, il film è stato un enorme successo e Lionsgate ha prontamente annunciato che John Wick 5 era in fase di sviluppo. 🔗cinefilos.it

John Wick 5 confermato da un dirigente Lionsgate (ma Keanu Reeves tornerà?) - Proprio come l’amato assassino interpretato da Keanu Reeves, il franchise di John Wick si rifiuta di morire: Jenefer Brown, EVP e Head of Global Products & Experiences di Lionsgate, ha confermato che è in arrivo un nuovo sequel della saga. Dopo il debutto dell’originale John Wick nel 2014, la serie incentrata sul killer si è guadagnata un seguito appassionato in home video, con ogni capitolo successivo della serie sempre più grande e sanguinoso. 🔗nerdpool.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La cotta reciproca e mai confessata fra Sandra Bullock e Keanu Reeves che ci avrebbe fatto sognare; Keanu Reeves e Sandra Bullock insieme, 30 anni dopo; Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme dopo 30 anni; Sandra Bullock e Keanu Reeves, la reunion per i 30 anni di Speed. 🔗Cosa riportano altre fonti

Keanu Reeves Is Reuniting With ‘Speed’ Co-Star for New Romantic Thriller - Keanu Reeves and Sandra Bullock are long overdue for an onscreen reunion. Fortunately, audiences won’t have to wait long. 🔗mensjournal.com

Speed Duo Sandra Bullock And Keanu Reeves Are Re-Teaming For The First Time In Years, And I'm Jazzed About The Kind Of Movie They'll Be Doing - Yeah, I'm thinking I want this. Remember Speed? The 1994 action movie that paired Sandra Bullock and Keanu Reeves aboard an out-of-control bus was a critical and commercial success, and you may be ... 🔗cinemablend.com

Amore e un pizzico di magia: Keanu Reeves e Sandra Bullock in “La casa sul lago del tempo” - Stasera in tv su La5 un film romantico che ci chiede solo di buttarci a capofitto in una storia da batticuore. Con protagonisti due grandi amici dalla chimica pazzesca ... 🔗msn.com