Kean raggiunge Reijnders | blitz da 112 milioni

Kean e Tijjani Reijnders sono tra i calciatori che hanno avuto il rendimento più alto nella Serie A di quest'anno. Il primo si è rilanciato alla grande dopo gli ultimi due deludenti anni alla Juventus, realizzando 23 gol in 39 partite. Un bottino pazzesco, impensabile l'estate scorsa se si pensa che nella sua ultima annata in bianconero non ne aveva messo a segno nemmeno uno. Col senno di poi, la Fiorentina ha fatto un acquisto straordinario. Un super colpo è stato anche l'olandese, pagato dal Milan appena 20 milioni. Reijnders è il faro della squadra ora allenata da Sergio Conceicao, un centrocampista moderno e totale che vede la porta come un attaccante: 15 le reti realizzate quest'anno dall'ex Az Alkmaar, compresa l'ultima mercoledì scorso all'Inter nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Milan-Fiorentina LIVE, formazioni ufficiali: out Gimenez, c'è Abraham. Ok Reijnders. Gudmundsson-Kean dal 1' - Milan-Fiorentina, 31esima giornata di Serie A. Sfida per tenere vive le speranze d`Europa a San Siro, i rossoneri ospitano la Viola in un ma... 🔗calciomercato.com

Serie A: blitz per Kean, incontro e firma - L’attaccante della Fiorentina sta facendo molto bene e attirando l’interesse di diverse squadre. È stata presa una decisione molto importante L’anno in corso può essere quello della consacrazione definitiva per Kean. Dopo i problemi avuti anche a causa di un carattere mai semplice, l’attaccante sta finalmente trovando quella continuità che fino ad oggi è mancata. Il classe 2000 è diventato il vero punto di riferimento della Fiorentina e i numeri lo dimostrano. 🔗calciomercato.it

Pulisic-Reijnders ribaltano il match: il Como cade 2 a 1 a San Siro - Il Como scende in campo al "Meazza" con l’obiettivo di continuare a lottare per la salvezza, ma affronta un Milan in un momento di grande tensione, a caccia disperata di punti per la qualificazione alla Champions League. La partita inizia con il Milan che, come da copione, parte forte... 🔗quicomo.it

Milan, Reijnders raggiunge la doppia cifra in Serie A: eguagliata una leggenda - Milan, Reijnders da record: va in doppia cifra in Serie A e raggiunge Van Basten Reijnders - rivela Opta - è diventato il secondo olandese nella storia del Milan ad aver raggiunto la doppia cifra ... 🔗tag24.it

Reijnders dopo la Fiorentina: "Non capisco perché iniziamo così" - Al termine della sfida contro la Fiorentina, Tijani Reijnders ha parlato così a DAZN: "Non capisco come si possa iniziare così e concedere due gol all'inizio. Siamo entrati in campo solo dopo ... 🔗firenzeviola.it

Reijnders indica la via: "Dobbiamo vincere tutte le partite che ci restano tra campionato e Coppa Italia" - "Anche oggi gli abbiamo concesso due gol, ogni partita succede la stessa cosa. Dobbiamo cercare in fretta di tornare noi stessi: dobbiamo continuare a lottare per questo club e vincere più partite ... 🔗milannews.it