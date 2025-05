Kate Middleton nuovo progetto in arrivo | il misterioso annuncio social

Kate Middleton? La Principessa, tornata in forze dopo la lunga malattia, sembra ormai pronta a riprendere in mano la propria vita, ma con una nuova prospettiva. Kate è tornata a presenziare agli eventi istituzionali, ma sembra intenzionata a dedicarsi anche a nuovi progetti più in linea con i suoi nuovi valori. Sui social annuncia un nuovo progetto che avrà a che fare con madre natura.Il misterioso video di Kate Middleton“Buon primo Maggio” è l’augurio postato, nel primo giorno del mese mariano appunto, sui profili social ufficiali di Kate Middleton e del Principe William. Il messaggio, però, prosegue: “Coming soon.”, presto in arrivo, si legge, con l’emoticon di una telecamera. Cos’è che arriverà presto? La coppia reale mantiene il mistero, ma il video che accompagna il testo lascia trapelare qualche indizio. 🔗 Dilei.it - Kate Middleton, nuovo progetto in arrivo: il misterioso annuncio social Cos’ha in serbo? La Principessa, tornata in forze dopo la lunga malattia, sembra ormai pronta a riprendere in mano la propria vita, ma con una nuova prospettiva.è tornata a presenziare agli eventi istituzionali, ma sembra intenzionata a dedicarsi anche a nuovi progetti più in linea con i suoi nuovi valori. Suiannuncia unche avrà a che fare con madre natura.Ilvideo di“Buon primo Maggio” è l’augurio postato, nel primo giorno del mese mariano appunto, sui profiliufficiali die del Principe William. Il messaggio, però, prosegue: “Coming soon.”, presto in, si legge, con l’emoticon di una telecamera. Cos’è che arriverà presto? La coppia reale mantiene il mistero, ma il video che accompagna il testo lascia trapelare qualche indizio. 🔗 Dilei.it

