Kashmir ottava notte di scontri sul confine India-Pakistan Usa | Islamabad condanni l'attentato a Pahalgam

ottava notte consecutiva di scontri a fuoco tra le truppe Indiane pachistane lungo l’attuale ‘linea di controllo’ nello stato Indiano Jammu e Kashmir. Lo fa sapere l'esercito Indiano in un comunicato, in cui si legge che che “i pachistani hanno aperto il fuoco dalle loro postazioni in almeno cinque punti senza che ci fosse stata alcuna provocazione da parte nostra: le truppe Indiane hanno risposto rapidamente e in modo mirato”. È scattato ormai da giorni lo stato di allerta in tutto il territorio tra India e Pakistan. Dopo l’attentato terroristico del 22 aprile nella città Indiana di Pahalgam in cui sono stati uccisi 26 civili, la tensione tra i deu Paesi continua a salire. Le scuole coraniche nel Kashmir Pakistano rimarranno chiuse per dieci giorni, mentre le autorità Indiane hanno annunciato la chiusura dello spazio aereo del Paese agli aerei Pakistani, in risposta al divieto di Islamabad agli aerei Indiani di sorvolare il suo territorio. 🔗 Quotidiano.net - Kashmir, ottava notte di scontri sul confine India-Pakistan. Usa: “Islamabad condanni l’attentato a Pahalgam” Roma, 2 maggio 2025 –consecutiva dia fuoco tra le truppene pachistane lungo l’attuale ‘linea di controllo’ nello statono Jammu e. Lo fa sapere l'esercitono in un comunicato, in cui si legge che che “i pachistani hanno aperto il fuoco dalle loro postazioni in almeno cinque punti senza che ci fosse stata alcuna provocazione da parte nostra: le truppene hanno risposto rapidamente e in modo mirato”. È scattato ormai da giorni lo stato di allerta in tutto il territorio tra. Dopoterroristico del 22 aprile nella cittàna diin cui sono stati uccisi 26 civili, la tensione tra i deu Paesi continua a salire. Le scuole coraniche nelo rimarranno chiuse per dieci giorni, mentre le autoritàne hanno annunciato la chiusura dello spazio aereo del Paese agli aereii, in risposta al divieto diagli aereini di sorvolare il suo territorio. 🔗 Quotidiano.net

India e Pakistan sull’orlo del conflitto: scontri armati al confine del Kashmir - Dopo l’attentato terroristico in Kashmir di mercoledì scorso, e con l’India che sospetta una “complicità” delle autorità pakistane, la tensione tra i due Paesi rivali continua a salire. Per la quinta giornata consecutiva, i rispettivi eserciti si sono scambiati colpi di armi da fuoco e di artiglieria nella regione contesa. Ad aprire il fuoco per primi, almeno secondo il governo di Nuova Delhi, guidato da Narendra Modi, sarebbero state le forze armate di Islamabad, con un’azione definita “provocatoria” e considerata “una ripetuta violazione del cessate il fuoco”. 🔗lanotiziagiornale.it

