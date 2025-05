Juventus Under 17 golazo di Barido nella seconda giornata della Puskas Suzuki Kupa | bianconeri ko per mano del Panathinaikos – VIDEO

Juventus Under 17, sconfitta pesante nella seconda giornata della Puskas Suzuki Kupa in Ungheria. Il Panathinaikos ha la meglio per 4-2. Risultato, marcatori e VIDEO del golIn attesa della fase finale del campionato nazionale, i bianconeri sono impegnati attualmente nella Puskas Suzuki Kupa in Ungheria, prestigioso torneo internazionale. La Juventus Under 17, dopo aver vinto nettamente per 4-1 la prima giornata contro lo Sporting CP, ha perso nella giornata di oggi, venerdì 205, contro i greci del Panathinaikos. nella prima frazione gli ellenici si sono portati in vantaggio per 2-0, nella seconda invece, subito una pronta reazione dei bianconeri grazie ad una magia del talento argentino Barido che accorcia le distanze. Proprio quando la squadra di Cioffi sfiora il pareggio con Samb, i greci trovano la rete del 3-1 su una disattenzione.

