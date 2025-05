Juventus una difesa da rifare Giocatore per giocatore | quale sarà il futuro

Juventus ha già compiuto un primo passo importante per definire l`assetto della propria difesa: nelle scorse settimane è arrivata la decisione. 🔗 Laha già compiuto un primo passo importante per definire l`assetto della propria: nelle scorse settimane è arrivata la decisione. 🔗 Calciomercato.com

Roma Juventus, Tudor rispolvera questo giocatore in difesa: occuperà quella posizione di campo. La scelta ufficiale! - di Redazione JuventusNews24Roma Juventus, Tudor ha deciso! Per la difesa riecco quel giocatore: arriva la scelta ufficiale! Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Roma Juve, match che va chiudere la 31^ domenica del campionato di Serie A. Igor Tudor ha finalmente sciolto ogni dubbio in merito all’undici titolare, specie per quanto riguarda la composizione del terzetto arretrato. L’assenza di Federico Gatti per infortunio ha permesso a Pierre Kalulu di riguadagnare i galloni della titolarità, che si è già destreggiato nel corso della sfida contro il Genoa. 🔗juventusnews24.com

Juventus, in difesa nessuno come Thiago Motta: vero 'erede' di Allegri - Tutti a contrapporre Thiago Motta a Massimiliano Allegri, fin da quando l`allenatore italo-brasiliano è stato scelto dalla Juventus al posto... 🔗calciomercato.com

Femminile, Milan-Juventus 1-0: rossonere in difesa del vantaggio | LIVE NEWS - Amici di PianetaMilan.it, benvenuti al 'Puma House of Football'. In campo Milan e Juventus Femminile! Il LIVE della gara per la Poule Scudetto 🔗pianetamilan.it

Juve, chi gioca in difesa al posto di Kelly e quando torna Gatti? - Problemi per la Juve, alle prese con l'infortunio di Lloyd Kelly: chi giocherà al posto del difensore inglese? 🔗tag24.it