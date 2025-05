Juventus per Cambiaso altro bivio di stagione | il futuro è dietro l'angolo ma ora Tudor gli chiede di più

Cambiaso: «Scudetto? L’obiettivo della Juventus è un altro!» - Andrea Cambiaso, così come il suo allenatore Thiago Motta, preferisce non toccare il tema caldo relativo allo scudetto. Le parole del calciatore della Juventus su Sky Sport. CAMPIONATO – La Juventus in questa settimana ha perso la semifinale di Coppa Italia sbagliando i rigori all’Allianz Stadium contro l’Empoli. Sui bianconeri è calato il gelo perché in poche settimane sono sfumati due obiettivi: il passaggio del turno in Champions League e quello nella coppa nazionale. 🔗inter-news.it

Juventus, nuova tegola Cambiaso: problema alla caviglia, cosa filtra - Andrea Cambiaso si è fermato di nuovo. Come se non bastasse la seconda pesante sconfitta consecutiva in campionato – lo 0-3 di Firenze... 🔗calciomercato.com

Juventus, i convocati verso l’Inter: out in 6, la scelta su Cambiaso|Serie A - 2025-02-16 14:21:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Juventus, i convocati verso l’Inter: out in 6, la scelta su Cambiaso|Serie A | Calciomercato.com Home Juventus, i convocati verso l’Inter: out in 6, la scelta su Cambiaso Tutto pronto per ... 🔗justcalcio.com

Cambiaso al bivio: tra Premier League e Juventus, cosa succede - Andrea Cambiaso al centro del mercato: Manchester City e Liverpool pronti a sfidarsi per il terzino della Juventus. Nel cuore della stagione juventina, con il Bologna alle porte e un posto in Champ ... 🔗msn.com

Nuno Tavares Juve: la sua candidatura scala posizioni per la corsia mancina. Ma c’è un bivio per il suo futuro, cosa può accadere - Nuno Tavares Juve: la candidatura del portoghese scala posizioni per la fascia sinistra. Ma c’è un bivio per il suo futuro, cosa succede Come riferito da Tuttosport, se il futuro di Andrea Cambiaso sa ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, Cambiaso ai saluti: individuato il sostituto - Tempo di riflessioni per la Juventus su quel che saranno i prossimi movimenti di mercato. L’occhio di riguardo si concentra sulle uscite, col principale indiziato a lasciare la vecchia signora che por ... 🔗tuttomercato24.com