Juventus | Guardiola lo scarica affare low cost per i bianconeri

Juventus per rilanciarsi. Potrebbe essere questa la volontà di un giocatore che non sembra più rientrare nei piani di Guardiola. Secondo le informazioni di Caught Offside, il club inglese sembra aver dato il benservito al calciatore. L’obiettivo sarebbe quello di cederlo nel prossimo calciomercato per consentire di andare a prendere altri rinforzi in quel reparto. I media britannici parlano di un interesse del West Ham nei suoi confronti, ma non è da escludere che i bianconeri possano inserirsi nell’affare.Juventus: Guardiola lo scarica, affare low cost per i bianconeri (Lapresse) – calciomercato.itSappiamo come quest’anno in alcune situazione sono mancati giocatori di esperienza in casa Juventus. 🔗 Calciomercato.it - Juventus: Guardiola lo scarica, affare low cost per i bianconeri Giuntoli potrebbe regalare ai tifosi un giocatore di esperienza oltre che duttile. Il suo rapporto con il Manchester City sembra essere ai ferri cortiDal Manchester City allaper rilanciarsi. Potrebbe essere questa la volontà di un giocatore che non sembra più rientrare nei piani di. Secondo le informazioni di Caught Offside, il club inglese sembra aver dato il benservito al calciatore. L’obiettivo sarebbe quello di cederlo nel prossimo calciomercato per consentire di andare a prendere altri rinforzi in quel reparto. I media britannici parlano di un interesse del West Ham nei suoi confronti, ma non è da escludere che ipossano inserirsi nell’lolowper i(Lapresse) – calciomercato.itSappiamo come quest’anno in alcune situazione sono mancati giocatori di esperienza in casa. 🔗 Calciomercato.it

Ne parlano su altre fonti

Il pareggio contro la Juventus non è un affare: la Roma deve vincere contro la Lazio - In questi giorni molti hanno definito il pareggio contro la Juventus un risultato da mettere in cassaforte. Se da una parte si considera sicuramente la qualità della rosa bianconera, dall’altra bisogna anche considerare il delicato momento nel quale si trova. Il cambio di allenatore è stato sicuramente un colpo difficile da digerire, ma che allo stesso tempo ha portato nuovo spirito tra le fila della Vecchia Signora e lo si è visto anche nell’atteggiamento della squadra all’Olimpico. 🔗sololaroma.it

Juventus, affare a costo zero: accelerata totale, è lui il primo obiettivo - Il mercato della Juventus entrerà nel vivo già nel corso delle prossime settimane a prescindere dalla scelta dalla conferma di Tudor o dall’arrivo di un nuovo allenatore. Occhio alle novità Come cambierà la Juventus in vista della prossima stagione? Il mercato bianconero potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane, in attesa di capire qualche sarà il futuro di Tudor e la potenziale scelta del nuovo allenatore. 🔗tvplay.it

Mulazzi Sion, il terzino della Juventus Next Gen saluta a titolo definitivo: tutti i dettagli sull’affare - di Marco BaridonMulazzi Sion, il terzino della Juventus Next Gen saluta a titolo definitivo: le ultimissime di mercato Tutto fatto per il passaggio di Mulazzi al Sion, squadra che milita in Svizzera dove il mercato si chiuderà il 17 febbraio. Come appreso da Juventusnews24, l’ormai ex terzino della Juventus Next Gen, che ha giocato oggi il match contro il Potenza, partirà domani per iniziare la sua nuova avventura. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus: Guardiola lo scarica, affare low cost per i bianconeri; Cambiaso Manchester City, pressing incessante. Cosa filtra; Cancelo offerto all'Inter: Guardiola lo scarica, quanto costa e quanto guadagna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Guardiola e la Juve, affare già chiuso: bomba da 60 milioni - I risultati non positivi della Juventus hanno posto la ricca campagna acquisti 2024-25 alla berlina. Il solo Khéphren Thuram ha superato a pieni voti il suo primo anno in Serie A. 🔗asromalive.it

Juventus, è tutto fatto: affare chiuso per 17 milioni - Tutto fatto in casa Juventus: l’accordo è stato raggiunto e l’affare si farà per circa 17 milioni di euro, di seguito tutti i dettagli. La Juventus sta lavorando nel presente ma sta anche ragionando ... 🔗spazioj.it

Juventus, è tutto fatto: affare chiuso per 17 milioni - Tutto fatto in casa Juventus: l’accordo è stato raggiunto e l’affare si farà per circa 17 milioni di euro, di seguito tutti i dettagli. La Juventus sta lavorando nel presente ma sta anche ... 🔗informazione.it