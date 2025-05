Juventus Bologna Locatelli da la carica e gasa i tifosi | Sarà fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa

Juventus Bologna, Locatelli da la carica e gasa i tifosi: «Sarà fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa» Manuel Locatelli carica la Juve prima della trasferta del Dall’Ara contro il Bologna. E lo fa ai microfoni di Sky Sport con queste parole. PAROLE – «Sarà una partita fondamentale, conosciamo l’importanza di questa . 🔗 Calcionews24.com - Juventus Bologna, Locatelli da la carica e gasa i tifosi: «Sarà fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa» da la: «unauna» Manuella Juve prima della trasferta del Dall’Ara contro il. E lo fa ai microfoni di Sky Sport con queste parole. PAROLE – «una partita, conosciamo l’importanza di questa . 🔗 Calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Locatelli carica la Juve: «Contro il Bologna sarà una gara fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa». Le parole gasano i tifosi - di Redazione JuventusNews24Locatelli, centrocampista e capitano della Juve, ha caricato i suoi compagni in vista dello scontro diretto di domenica sera: le sue parole Manuel Locatelli carica la Juve prima della trasferta del Dall’Ara contro il Bologna. E lo fa ai microfoni di Sky Sport con queste parole. PAROLE – «Sarà una partita fondamentale, conosciamo l’importanza di questa gara, ci stiamo allenando bene. 🔗juventusnews24.com

Pagliuca: “Per il Bologna era meglio fosse rimasto 'Stranino' Motta alla Juventus. Non sta bene se non cambia i ruoli" - Gianluca Pagliuca, ex di Bologna e Inter, ha parlato della sfida decisiva per Scudetto e Champions League della 33esima giornata di Serie A... 🔗calciomercato.com

Novellino non crede nella Juventus: «Mi ha deluso molto quest’anno, mi sarei aspettato decisamente di più! Sarà dura contro Lazio e Bologna per la Champions» - di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la Juventus Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus. PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Locatelli: «Contro il Bologna sarà una gara fondamentale!»; Cambiaso, Savona o Locatelli: chi gioca in difesa al posto di Kelly? Le opzioni di Tudor; I cinque gol più belli nella storia di Bologna-Juventus; Arsenal, nuovo assalto a Locatelli: la Juventus fissa il prezzo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

LOCATELLI: “Contro il Bologna vogliamo vincere. La fascia da capitano mi responsabilizza. Ho parlato con Yildiz e gli ho detto…” - Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com: "Sarà una gara fondamentale, sappiamo l'importanza di questa partita, ci ... 🔗tuttojuve.com

SKY - Juventus, Locatelli: "Bologna sulle ali dell'entusiasmo, ma noi siamo una grande squadra" - Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Bologna: "Sarà una gara fondamentale, sappiamo dell'importanza ... 🔗napolimagazine.com

LOCATELLI: “Contro il Bologna vogliamo vincere. Stiamo lavorando bene. Ho parlato con Yildiz e gli ho detto…” - Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com: "Sarà una gara fondamentale, sappiamo l'importanza di questa partita, ci ... 🔗tuttojuve.com