Juventus Adriano Bacconi rivela | Rispetto a Thiago Motta c’è un aspetto che è migliorato con l’arrivo di Igor Tudor – VIDEO

Juventus, Adriano Bacconi ha raccontato le differenze tra Thiago Motta e Igor Tudor. Ecco cosa è cambiato nel gioco dei bianconeri – VIDEONella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi si sono confrontati così sulla stagione dei bianconeri. Ecco i dati a confronto tra Thiago Motta e Tudor. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com)PAROLE – «Tudor si è trovato in difficoltà. Non sarebbe stato immediato il passaggio da un gioco manovrato a un gioco diretto. Un indice di verticalità di gioco è rimasto uguale dalla gestione Motta alla gestione Tudor: lo dice lunga della difficoltà che ha Tudor nel trasferire nella testa e nelle gambe dei giocatori determinati concetti. La transizione media di Tudor è diminuita perché il possesso palla che faceva manovrato la Juve di Motta costringeva gli avversari a uscire e quindi trovava più velocità nelle transizioni la Juve di Motta piuttosto che quella di Tudor che comprime l’avversario nella propria metà campo. 🔗 Juventusnews24.com - Juventus, Adriano Bacconi rivela: «Rispetto a Thiago Motta, c’è un aspetto che è migliorato con l’arrivo di Igor Tudor» – VIDEO ha raccontato le differenze tra. Ecco cosa è cambiato nel gioco dei bianconeri –Nella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tatticosi sono confrontati così sulla stagione dei bianconeri. Ecco i dati a confronto tra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com)PAROLE – «si è trovato in difficoltà. Non sarebbe stato immediato il passaggio da un gioco manovrato a un gioco diretto. Un indice di verticalità di gioco è rimasto uguale dalla gestionealla gestione: lo dice lunga della difficoltà che hanel trasferire nella testa e nelle gambe dei giocatori determinati concetti. La transizione media diè diminuita perché il possesso palla che faceva manovrato la Juve dicostringeva gli avversari a uscire e quindi trovava più velocità nelle transizioni la Juve dipiuttosto che quella diche comprime l’avversario nella propria metà campo. 🔗 Juventusnews24.com

