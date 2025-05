Judo Pelligra unico azzurro a Dushanbe Christian Parlati torna in gara al Grand Slam di Astana

Judo azzurro è di scena in Asia con la ripresa dell’Ijf World Tour. Si riparte da Dushanbe (Tajikistan), con la partecipazione di 226 atleti da 27 nazioni differenti. Occhi puntati su un solo azzurro: Vincenzo Pelligra, in gara nei -81 kg a partire da sabato 3 maggio. L’azzurro parte nella Pool A, dove sfiderà l’ucraino Igor Tsurkan ed eventualmente il vincente dell’altro confronto che vedrà il padrone di casa Somon Makhmadbekov affrontare uno tra il russo Kurban Kudiev e il cinese Xinglong Cha.Ben più numerosa è la spedizione azzurra che prenderà parte al Grand Slam di Astana, in programma dal 9 all’11 maggio. Al momento sono diciotto gli azzurri iscritti e tra loro ci sono alcuni dei reduci dell’ultima rassegna continentale. 🔗 Dopo le otto medaglie collezionate agli Europei di Podgorica, ilè di scena in Asia con la ripresa dell’Ijf World Tour. Si riparte da(Tajikistan), con la partecipazione di 226 atleti da 27 nazioni differenti. Occhi puntati su un solo: Vincenzo, innei -81 kg a partire da sabato 3 maggio. L’parte nella Pool A, dove sfiderà l’ucraino Igor Tsurkan ed eventualmente il vincente dell’altro confronto che vedrà il padrone di casa Somon Makhmadbekov affrontare uno tra il russo Kurban Kudiev e il cinese Xinglong Cha.Ben più numerosa è la spedizione azzurra che prenderà parte aldi, in programma dal 9 all’11 maggio. Al momento sono diciotto gli azzurri iscritti e tra loro ci sono alcuni dei reduci dell’ultima rassegna continentale. 🔗 Sportface.it

Judo, Vincenzo Pelligra unico azzurro presente a Dushanbe per il primo Grand Slam post-Europeo - Questo weekend, da venerdì 2 a domenica 4 maggio, si terrà a Dushanbe il quinto Grand Slam stagionale del World Tour di judo nel 2025. Nella capitale del Tagikistan sono attesi 233 atleti provenienti da 27 Paesi diversi, perché tanti big reduci dai vari campionati continentali hanno preferito rinunciare a questo appuntamento anche per preservarsi in vista dei Mondiali di metà giugno a Budapest. L'Italia, per esempio, si presenterà a Dushanbe con un solo atleta mentre alcuni dei protagonisti che abbiamo ammirato la scorsa settimana agli Europei di Podgorica dovrebbero tornare sul tatami dal 9

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: poker azzurro con Avanzato, Lombardo, Esposito e Toniolo ai quarti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50: Questo il tabellone dei quarti di finale della categoria -57 kg: GEO Eteri LIPARTELIANI SUI binta NDIAYE ISR Timna NELSON LEVY FRA Martha FAWAZ SRB Marica PERISIC IJF Irina ZUEVA GER Seija BALLHAUS ITA Veronica TONIOLO 12.48: ANCHE GIOVANNI ESPOSITO SI QUALIFICA PER I QUARTI DI FINALE! Bravissimo l’azzurro a reagire dopo lo yuko del tedesco e a piazzare il waza ari decisivo dopo pochi secondi! 12. 🔗oasport.it

Judo, Christian Parlati: “Sogno di diventare il primo azzurro campione del mondo” - Christian Parlati è sicuramente uno dei punti di forza della Nazionale azzurra di Judo. Il napoletano è stato ospite dell’ultima puntata della rubrica OA Focus, condotta da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. Un’intervista in cui Parlati ha ripercorso la sua carriera, con anche un importante sguardo al quadriennio olimpico che porterà a Los Angeles 2028. In apertura il judoka napoletano ha ripercorso le due Olimpiadi disputate prima a Tokyo e poi a Parigi: “Sono state due Olimpiadi diverse. 🔗oasport.it

