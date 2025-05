Jovanotti ovazione per Carlo Verdone al concerto | Lo famo strano – Video

Jovanotti, ovazione per Carlo Verdone al concerto: “Lo famo strano” – Video - (Adnkronos) – Ovazione per Carlo Verdone, spettatore al Palaeur di Roma per il concerto di Jovanotti. Il pubblico acclama il regista e attore, che viene omaggiato anche da Jovanotti. "Carlo, lo famo strano stasera", dice il cantante, citando una celeberrima battuta del film 'Viaggi di nozze'. —[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

I big delle serie tv a Rimini e Riccione, conto alla rovescia: tra gli ospiti Carlo Verdone ed Elena Sofia Ricci - Sono attesi i volti di Mare Fuori, Sandokan e la reunion de I Cesaroni. Tra gli ospiti arriveranno in città Carlo Verdone, Elena Sofia Ricci ed Evangeline Lilly. Madrina dell’evento: l’attrice Caterina De Angelis. A Rimini e Riccione è ufficialmente partito il conto alla rovescia per ospitare la... 🔗riminitoday.it

Verdone: «In “Vita da Carlo” ho lavorato con la polmonite, avevo due focolai» - «Le ultime due settimane della serie “Vita da Carlo” le ho fatte con la polmonite, avevo due focolai con i polmoni. Il medico mi diceva: “ma stia a casa” e io: “non posso perdo tre attori”. E lui sconsolato mi ha detto: “prenda questo e mi raccomando non prenda spifferi”. Gli ultimi tre giorni: il fonico mi diceva ti ammiro ma non si sente la voce. È vero sembravo un asmatico». Carlo Verdone scherza durante la presentazione, a Roma, di Italian Global Series, il festival che si svolgerà a Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno. 🔗open.online

