Jovanotti c’è Renato Zero al concerto | l’omaggio del Palaeur – Video

Renato Zero al Palaeur di Roma per il concerto di Jovanotti e il pubblico omaggia il cantante, spettatore per una sera, intonando 'I migliori anni della nostra vita'. — (Adnkronos) –aldi Roma per ildie il pubblico omaggia il cantante, spettatore per una sera, intonando 'I migliori anni della nostra vita'. — [email protected] (Web Info) 🔗 Periodicodaily.com

Papa Francesco e il dolore delle star. La richiesta di Renato Zero e la scelta di Jovanotti - Tutto il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco, dai potenti della Terra ai più umili perché è stato capace di toccare il cuore di tutti. E non fanno eccezione artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, molti dei quali hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Così in queste ore sono i molti a condividere immag... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

È morto il tastierista Giampaolo “Pape” Gurioli: ha collaborato con Laura Pausini, Giorgia, Jovanotti e i Lùnapop - Si è spento il 12 marzo, all’età di sessantacinque anni, Giampaolo “Pape” Gurioli, collaboratore di tantissimi cantanti, da Giorgia ai Lùnapop. Suo fratello Enrico ha scritto su Facebook: «Non ce l’ha fatta a reggere l’urto di un balordo aneurisma all’aorta addominale arrivato all’improvviso tre anni fa. Non ce l’ha fatta ieri quando il destino gli ha nuovamente presentato il conto di una esistenza vissuta per la musica. 🔗metropolitanmagazine.it

Saturnino: “Con Jovanotti da 35 anni, ormai sono come un senatore a vita” - Saturnino, il bassista di Jovanotti, racconta con entusiasmo la sua lunga carriera di 35 anni al fianco del cantante, definendosi “senatore a vita” della band. Con un aneddoto divertente su come Lorenzo si dimenticò di presentarlo durante un concerto, Saturnino rivela l’intensa emozione del tour che ha toccato sei sold out al Forum. Descrivendo il tour come una “routine impiegatizia di lusso”, con il ritorno sul palco nella sua città, il bassista celebra anche il ritorno di Jovanotti, dopo un grave incidente in bicicletta che aveva interrotto il suo tour. 🔗panorama.it

Renato Zero, fan lo riprende per strada e lui si copre il volto: polemica social - Renato Zero è finito al centro di una polemica social dopo che un video, diventato virale, mostra il cantautore romano mentre si copre il volto dopo essersi accorto che un fan lo stava riprendendo. 🔗adnkronos.com