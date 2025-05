Joe Manganiello | Il mio vecchio manager mi disse di cambiare nome 20 anni fa

vecchio manager della star aveva insistito per un cambio di nome, con Manganiello che ha quasi acconsentito alla manovra Joe Manganiello, star di Magic Mike, ha recentemente rivelato un fatto sorprendente che riguarda il suo nome durante un'apparizione alla premiere della quinta stagione di Celebrity Wheel of Fortune. Dopo aver presentato Manganiello, il conduttore di lunga data Pat Sajak gli ha chiesto se avesse mai pensato di cambiare il suo cognome con qualcosa di più facile da pronunciare. "No", ha spiegato Manganiello. "Mi hanno chiesto di cambiare il mio nome, il mio manager originale, ma ho detto: 'Sai cosa, la gente dovrà imparare a pronunciarlo e a scriverlo'". Poi ha ironizzato: "Ed eccoci qui, 20 anni dopo, e nessuno

