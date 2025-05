Job Day Summer giornata dedicata alla ricerca di personale per ristoranti e locali estivi

alla ricerca di personale per i ristoranti e i locali estivi di Bergamo e Provincia. L'evento di reclutamento, rivolto soprattutto ai giovani alla ricerca di un impiego, riguarderà numerose figure professionali tra le quali addetti alla ristorazione, operatori di sala e addetti aiuto cucina anche senza esperienza.L'iniziativa, attuata in collaborazione con Confcommercio Imprese per l'Italia – Bergamo e Confesercenti Bergamo e organizzata con AxL – Agenzia per il Lavoro e AxL Formazione, si terrà giovedì 8 maggio 2025 dalle 9.00 alle 13.30 allo Spazio eventi Daste di Bergamo (via Daste e Spalenga 1315, Bergamo).Quest'anno l'evento rientra tra le azioni del Patto Territoriale per le Competenze e per l'Occupazione nella filiera del Turismo che vede la Provincia di Bergamo, insieme a Confcommercio Imprese per l'Italia – Bergamo e Confesercenti Bergamo, capofila di un partenariato composto da soggetti pubblici e privati (tra cui Agenzie per il lavoro ed Enti accreditati alla Formazione) e imprese del settore turistico, ristorativo e alberghiero di Bergamo e provincia.

Cosa riportano altre fonti

