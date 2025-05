Joao Mario e il caso | niente risarcimento dell’Inter allo Sporting Lisbona

Joao Mario, niente risarcimento dell’Inter allo Sporting LisbonaGazzetta.it rivela che l‘Inter non dovrà risarcire lo Sporting Lisbona dei 30 milioni per il caso Joao Mario. La rosea spiega nella sua versione online come sono andate le cose.IL caso – «niente risarcimento da 30 milioni allo Sporting per il caso Joao Mario. Dopo una prima sentenza favorevole alla Fifa quasi due anni fa, l’Inter ieri ha ottenuto lo stesso risultato al Tas di Losanna, nel secondo grado della battaglia legale contro il club portoghese. I biancoverdi di Lisbona volevano rivalersi in nome di una clausola nel contratto di Joao Mario, acquistato dall’Inter nel 2016, che avrebbe obbligato i nerazzurri a versare quella somma allo Sporting in caso di una successiva cessione a un altro club portoghese».LA SITUAZIONE – «Dopo un anno in prestito dall’Inter allo stesso Sporting, Joao Mario nel luglio 2021 aveva firmato un accordo con i nerazzurri per la rescissione consensuale del contratto. 🔗 Internews24.com - Joao Mario e il caso: niente risarcimento dell’Inter allo Sporting Lisbona Gazzetta.it rivela che l‘Inter non dovrà risarcire lodei 30 milioni per il. La rosea spiega nella sua versione online come sono andate le cose.IL– «da 30 milioniper il. Dopo una prima sentenza favorevole alla Fifa quasi due anni fa, l’Inter ieri ha ottenuto lo stesso risultato al Tas di Losanna, nel secondo grado della battaglia legale contro il club portoghese. I biancoverdi divolevano rivalersi in nome di una clausola nel contratto di, acquistato dall’Inter nel 2016, che avrebbe obbligato i nerazzurri a versare quella sommaindi una successiva cessione a un altro club portoghese».LA SITUAZIONE – «Dopo un anno in prestito dall’Interstessonel luglio 2021 aveva firmato un accordo con i nerazzurri per la rescissione consensuale del contratto. 🔗 Internews24.com

