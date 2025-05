JJ all’Eurovision 2025 chi è il cantante dell’Austria

all’Eurovision da JJ, cantante talentuoso e con un grande futuro davanti che viene indicato da molti come il possibile vincitore della kermesse.Chi è JJ, cantante dell’Eurovisione per l’AustriaVero nome Johannes Pietsch, JJ porterà all’Eurovision 2025 la canzone Wasted Love, un brano che ha già ottenuto un grandissimo successo. Classe 2001, è nato a Vienna ed è figlio di un esperto informatico austriaco e di una chef filippina. Ha trascorso la sua infanzia a Dubai, dove ha vissuto sino ai 15 anni per poi tornare a Vienna.L’artista ha svelato che il suo soprannome, JJ, sarebbe nato a scuola e fra i suoi amici per semplificare il suo nome, spesso difficile da pronunciare. “All’inizio non ero entusiasta – ha spiegato -. Presto però ho capito quanto JJ fosse cool”. 🔗 Dilei.it - JJ all’Eurovision 2025, chi è il cantante dell’Austria L’Austria verrà rappresentatada JJ,talentuoso e con un grande futuro davanti che viene indicato da molti come il possibile vincitore della kermesse.Chi è JJ,dell’Eurovisione per l’AustriaVero nome Johannes Pietsch, JJ porteràla canzone Wasted Love, un brano che ha già ottenuto un grandissimo successo. Classe 2001, è nato a Vienna ed è figlio di un esperto informatico austriaco e di una chef filippina. Ha trascorso la sua infanzia a Dubai, dove ha vissuto sino ai 15 anni per poi tornare a Vienna.L’artista ha svelato che il suo soprannome, JJ, sarebbe nato a scuola e fra i suoi amici per semplificare il suo nome, spesso difficile da pronunciare. “All’inizio non ero entusiasta – ha spiegato -. Presto però ho capito quanto JJ fosse cool”. 🔗 Dilei.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

JJ, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per l’Austria - Voce da controtenore per fondere nello stesso brano i registri dell’opera classica con le sonorità tipiche del pop. Potrebbe riassumersi così lo stile di JJ, nome d’arte del 23enne Johannes Pietsch, che rappresenterà l’Austria all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, in programma dal 13 al 17 maggio. Sul palco svizzero porterà il suo primo inedito in carriera, Wasted Love, che racconta le difficoltà in amore. 🔗lettera43.it

Red Sebastian, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per il Belgio - «Quando avevo sei anni ho scoperto Whitney Houston nel film Bodyguard. Da allora, ho iniziato a cantare». A parlare è Red Sebastian, al secolo Seppe Harreman, artista che rappresenterà il Belgio all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Se a qualcuno leggendone il nome è venuto in mente il film La Sirenetta, non è un caso: è infatti un voluto omaggio al simpatico amico di Ariel del classico Disney. 🔗lettera43.it

Laura Thorn, chi è la cantante in gara all’Eurovision 2025 per il Lussemburgo - Fra i nuovi protagonisti della scena musicale europea, Laura Thorn rappresenterà il Lussemburgo all’Eurovision Song Contest 2025. Giovane insegnante di canto moderno nonché polistrumentista, padroneggia abilmente il pianoforte e le tastiere oltre al violoncello e racconta di ispirarsi al jazz e al cabaret. Amante dei musical, sul palco di Basilea canterà nella seconda semifinale il 15 maggio. Interpreterà La Poupée Monte Le Son, un omaggio alla più celebre Poupée de cire, poupée de son con cui France Gall vinse a Napoli la decima edizione esattamente 70 anni fa, nel 1965. 🔗lettera43.it

Approfondimenti da altre fonti

JJ all’Eurovision 2025, chi è il cantante dell’Austria; JJ, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per l’Austria; Eurovision 2025: JJ rappresenterà l’Austria; Eurovision 2025: chi è JJ, il candidato austriaco tra i favoriti?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

JJ all’Eurovision 2025, chi è il cantante dell’Austria - Vero nome Johannes Pietsch, JJ porterà all’Eurovision 2025 la canzone Wasted Love, un brano che ha già ottenuto un grandissimo successo. Classe 2001, è nato a Vienna ed è figlio di un esperto ... 🔗dilei.it

Eurovision Song Contest 2025: ecco chi sono i favoriti (e le previsioni su Lucio Corsi) - Dal 13 al 17 maggio a Basilea si terrà la competizione musicale internazionale: tutti parlano di Tommy Cash, ma potrebbe non essere lui il vincitore annunciato ... 🔗cosmopolitan.com

Chi vincerà l’Eurovision 2025 secondo l’intelligenza artificiale?: le previsioni di vittoria - Come ogni anno, si moltiplicano le scommesse su chi porterà a casa il trofeo. Ma stavolta, a giocare d’anticipo non ci sono solo i bookmaker o i fan più agguerriti: anche l’intelligenza artificiale ha ... 🔗rds.it